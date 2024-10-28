Kayseri'de terörle bağlantılı 9 şahıs hakkında adli işlem yapıldı
Kayseri'de gerçekleştirilen polis operasyonunda, terörle bağlantılı 9 kişi hakkında adli işlemler başlatılırken Kayseri Emniyeti'nden yapılan açıklamada, "Devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte" ifadesine yer verildi.
Terör ile mücadele kararlılıkla sürdürülüyor.
Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 21-27 Ekim tarihleri arasında çalışmalar gerçekleştirildi.
9 ŞAHIS HAKKINDA GEREKLİ ADLİ İŞLEMLER YAPILDI
Çalışmalarda; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3, dini istismar eden terör örgütlerinin soruşturmaları kapsamında 5 ve FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1 şahıs olmak üzere toplam 9 şahıs hakkında gerekli adli işlemler yapıldı.
"GEREKLİ TÜM TEDBİRLER ALINMAKTADIR"
Çalışmalara ilişkin Kayseri Emniyeti'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Terör Örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.