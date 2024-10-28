Bugün kargolar ve PTT açık olacak mı? 28 Ekim'de Kargolar açık mı? Dağıtım yapacak mı?

28 Ekim Pazartesi günü kargoların açık olup olmadığı, açıksa da saat kaça kadar dağıtım yapacağı merak konusu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın bu yıl Salı gününe dnek gelmesi nedeniyle ve 28 Ekim'in birçok kurumun yarım gün tatil olmasından dolayı akıllara, "Bugün kargolar ve PTT açık mı 28 Ekim= Kargolar bugün dağıtım yapacak mı?" sorularını akıllara getirdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Salı gününe denk geliyor. Resmi tatil öncesi kargoların çalışıp çalışmayacağı ise vatandaş tarafından arama motorlarında sorgulanıyor.Kargo ile gönderi yapmayı düşünen ya da kargo bekleyenler, 28 Ekim'de kargo şirketlerinin son durumunu merak ediyor.Sürat Kargo, Aras Kargo, Yurtiçi Kargo, MNG ve PTT gibi önde gelen kargo firmalarının durumu belli oldu.Peki, Bugün kargolar ve PTT açık mı 28 Ekim? Kargolar bugün dağıtım yapacak mı?BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI 28 EKİM?29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatildir. Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim Pazartesi günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak. 29 Ekim günü devam edecektir. Bu doğrultuda , 28 Ekim Pazartesi günü yarım gün olacak ve kargo, bankalar, PTT yarım gün çalışacak.28 Ekim Pazartesi günü kargo şirketleri, öğle saatlerine kadar dağıtım yapacak.