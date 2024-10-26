Kütahya'da 2 otomobil, kafa kafaya çarpıştı; 5 yaralı

Kaza, saat 10.30 sıralarında Tavşanlı ilçesi Karacakaş köyü yol ayrımında meydana geldi. Karacakaş köyü istikametinde ilerleyen M.K. (33) idaresindeki 43 AFT 706 plakalı otomobil ile R.K.'nin (22) kullandığı 43 PC 904 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı kaza yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 2 sürücü ile otomobilde bulunan M.E.K. (17), E.K. (50) ve M.K. (85) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.