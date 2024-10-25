TUSAŞ'a saldırıda yaralanan 22 kişiden 14’ü taburcu edildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 14’ü taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 14’ü taburcu edildi.8 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir." denildi.