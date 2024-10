İslam Memiş'ten 29 Ekim uyarısı! Pazartesi ve salı gününe dikkat

Finansal analist İslam Memiş​, altın​, dolar​ ve euro​ ekseninde haftayı değerlendirdi. Memiş elinde TL, altın ve döviz bulunduranlara kritik uyarılarda bulundu. Son bir haftadır euro fiyatının dolara kıyasla daha ucuz olduğunun altını çizdi. Memiş, resmi kurla serbest piyasa arasındaki makasın da enin sonunda kapanacağını ifade etti.İslam Memiş'in öne çıkan açıklamaları şöyle;'Dolar kuru 34 lira 28 kuruş seviyesinde. Resmi kur tarafında yine serbest piyasalardan daha düşük bir kur var. Özellikle belirtmek isterim 34 lira 28 kuruş seviyesinde olan resmi kur tarafındaki dolar kuru serbest piyasalarda şu anda 34 lira 22 kuruş seviyesinde. 060 kuruşluk bir makas aralığı var. Demek ki dolar tarafındaki yukarı yönlü hareketler çok da kalmayacak gibi duruyor. Eninde sonunda serbest piyasalara ayak uydurmaya devam ediyor.Euro Dolar paritesi haftayı yükselişle tamamlıyor. Son bir haftadır euronun dolara kıyasla daha ucuz olduğunu sık sık ifadeetmiştim. 1. 0770 seviyesine kadar gerilemişti euro dolar paritesi. Her ne kadar yukarıda 1.3 seviyesi direnç konumunda olsa da aşağıda 1.05 seviyesi ile alakalı bir risk var ancak hangisini önce test edecek. Burada bir kararsızlık devam ediyor. Özellikle Avrupa MerkezBankası'ndan 25 baz puanlık faiz indirim süreci tekrar devam edecek. Euro dolar paritesinde oyalanmayın. 5 Kasım Amerikan seçimlerine kadar bu oyalanma süreci tekrar devam edecek.Benim nazarımda özellikle dövize yatırım yapan veya dövizi yatırım aracı olarak gören arkadaşlarımıza en azından bir kağıt parayı satın alacaksan bu dolar olmamalı, euro olmalı. Çünkü euro dolar kalitesi dolara kıyasla düşük kalmaya devam ediyor ve bu yıl sonunda 1.12 ve 1.13 seviyesi ile alakalı beklentimiz yine devam ediyor. Düşüşleri alım fırsatı olarak arkadaşlarımız kullanabilir. Özellikle kim kullanabilir elinde TL'si varsa ons altın tarafında ons gümüş tarafında malum düşüş beklentimiz devam ediyor ama açıkta da kalmamasılazım dolayısıyla açıkta kalmamak için bu TL'yi Euro tarafında değerlendirebilir.Serbest piyasalarda döviz kurları daha ucuz. Euro Kapalıçarşı piyasasında 37 lira 08 kuruş seviyesinde yine doların ve euronun Serbestpiyasalarda daha ucuz olduğunu gözlemliyoruz. Bunu da bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Resmi kur tarafında pahalı bir euro var. Yine serbest piyasalarda ucuz bir euro olduğunu tekrar beyan etmek isterim.Yine döviz işlemlerini banka üzerinden yapan arkadaşlarımızın şuna dikkat etmesi lazım. 29 Ekim bayram tatilinden dolayı pazartesi günü bankalar öğleye kadar çalışıyor. Resmi kuruluş ve kurumlar öğleye kadar hizmet verecek. Döviz tarafında alım satım havale transfer gibi işlemi olan, resmi tarafta işlemi olan arkadaşlarımızın bu yarıyı mutlaka bir kenara not yazması lazım. Bankalar pazartesi günü öğleye kadar hizmet verecek. Öğleye kadar alım satım veya transfer noktasında bir işiniz varsa veya resmi kurum ve kuruluşlarda bir işiniz varsa ona göre kararınızı verebilirsiniz.Ons altın 2732 dolar seviyesinde. Bu hafta ons altın tarafında 2757 dolar seviyesine kadar yükseliş gördük. Orada yükseliş hızı kesildi. Tekrar aşağı yönlü bir trend gördük. 2717 dolar seviyesine kadar geriledi. Şu anda 2733 dolar seviyesinde olan bir ons altın var. Karşımızda buradaki bant aralığı oyalandı.Bant aralığı 2717 yukarıda 2737 dolar seviyesi bizim düşüş yönlü beklentimiz devam ediyor. Biz bu seviyelerden ons altın satın almayacağız. Bu seviyelerden gram altın​ satın almayacağız. Biz beklemeyi tercih ediyoruz. Sabır noktasında herhangi bir problemimiz yok. Biz hedefi olan yatırımcılarız. O yüzden kendimize belli bir hedef koyduk. 2580 dolar seviyesi ile alakalı kenarda beklemeye devam ediyoruz, dolarda beklemeye devam ediyoruz. Yine elinde TL bulunduran yatırımcısının da açıkta kalmaması için euro tarafını işaret etmeye devam ediyoruz ve ons altın tarafında düşüş yönlü beklentimiz devam ediyor. Tabii ki ons altında yıl sonuyla alakalı 2800 dolar seviyesi ile alakalı beklentim geçerliğini korumakta.Gram altın serbest piyasalarda şu anda 3143 lira seviyesinde. Burada 3150 lira seviyesinin üzerinde 3157 lira seviyesine kadar yükselen bir gram altın gördük. Gram altın yatırımcısına her zaman uyarımı yapıyorum. 3100 3150 lira aralığında sıkıştı. Bu bant aralığında oyalanmayın. Ons altında düşüş beklediğimiz için haliyle gram altın tarafında da aşağı yönlü hareketler bizim için sürpriz olmayacaktır ancak altını çizerek tekrar ifade etmek isterim Dolar TL kurundan dolayı dolar güç duruşunu korumaya devam ettiği için gram altıntarafındaki o geri çekilmeler ons altın kadar hızlı olmayabilir. Dikkat etmekte fayda var. Yıl sonuyla alakalı 3350-3380 bant aralığında yılı tamamlarız.'