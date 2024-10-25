Erzincan'da 4 kg eroin ele geçirildi

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Erzurum-Erzincan kara yolu üzerinde bulunan Akyazı uygulama noktasında durdurulan 48 plakalı kamyonda "Naz" isimli narkotik madde arama köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada koltukların içine gizlenmiş vaziyette toplam 4 çuval halinde piyasa değeri yaklaşık 200 milyon TL olan 119 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. Kamyon sürücüsü A.Ö. isimli şahıs, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.Yapılan açıklamada, "Uyuşturucu madde ticareti; sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın kendi geleceğini kurtarmak adına kararlılıkla mücadele etmek zorunda olduğu bir insanlık suçudur. Annelerimizin dualarına cevap, gençlerimizin yarınlarına ümit olmak adına ülkemizin geleceği, yarınlarımızın teminatı gençlerimizi zehirleme niyetindeki şahıs ve örgütlerle mücadelemiz aralıksız devam edecektir" ifadelerine yer verildi.