PKK/KCK propagandası yapanlara operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, bazı şüphelilerin, PKK/KCK silahlı terör örgütünün çağrı ve talimatlarına uyarak çeşitli tarihlerde Ankara​ sınırları içerisinde yapılan örgütsel etkinliklere katılarak, terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptığı tespit edildi.Haklarında gözaltı kararı verilen 33 şüpheli için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı.