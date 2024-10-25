Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Yurdumuz mevsim normalleri sıcaklıklarının altında girdiği ekim ayına sisli, puslu ve yağışlı havalarda veda ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı hava durumu​ raporlarına göre ülkenin kuzey ve iç kesimleri bulutlu, puslu ve sisli bir hava yaşayacak. Ülkenin Karadeniz kıyıları sağanak yağış​, Ardahan çevreleri de karla karışık yağmur etkisinde bir hafta sonu geçirecek.Hava sıcaklıkların mevsim normallerinde devam etmesi bekleniyor. Hafif ve orta kuvvette rüzgar etkisini sürdürecek.Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus​ ve yer yer sis​ bekleniyor.EDİRNE °C, 21°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 19°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 20°CParçalı bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 17°CAz bulutluDENİZLİ °C, 25°CAz bulutluİZMİR °C, 24°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 24°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 28°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 27°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 25°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 27°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 17°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 18°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 16°CAz bulutlu ve açıkYOZGAT °C, 13°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 17°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 20°CParçalı bulutluSİNOP °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 17°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 16°CParçalı bulutluARTVİN °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıSAMSUN °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıTRABZON °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ERZURUM °C, 10°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 11°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 17°CAz bulutluVAN °C, 12°CAz bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 22°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 23°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 21°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 24°CAz bulutlu ve açık