Saldırı planı onaylandı! ABD medyası son dakika koduyla duyurdu: Bin füze hazır bekliyor

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin İran'a saldırı planını onayladığı, yanıtın verilmesi için hükümetin kararının beklendiği aktarıldı. İsrail devlet televizyonu KAN'ın adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Gallant ve Halevi, İran'a saldırı planlarını onayladı.Saldırının gerçekleştirileceği tarih için İsrail hükümetinin kararı ve onayının beklendiği ifade edildi.Öte yandan İsrail ordu radyosuna konuşan bir yetkili, İsrail'in İran'a saldırı hazırlıklarını içeren ABD istihbarat belgelerinin sızdırılmasının ardından Tel Aviv yönetiminin saldırıyı ertelemek zorunda kaldığı yönündeki haberin doğru olmadığını savundu. Adı açıklanmayan yetkili, İsrail'in saldırı için 'uygun zamanı seçeceğini' söyledi.Bu iddiaya ilişkin İsrail yönetiminden ise bir açıklama yapılmadı. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün Tel Aviv'de yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a yanıtının 'gerginliği artırmaması' uyarısında bulunmuştu.İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti. İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan haberde, ABD'nin Tel Aviv'den İran'a yapacağı saldırıyı 'yumuşatmasını' istediği iddia edilmişti.ABD MEDYASI DUYURDUABD'li New York Times gazetesi, İran'ın son füze saldırısına İsrail'den gelecek yanıtı beklediğini yazdı. NYT, İran'ın İsrail ile savaştan kaçınmaya çalıştığı ancak bir yandan da hazırlık yaptığına yer verdi. Haberde, 'İran silahlı kuvvetlerine savaşa hazırlıklı olmalarını ama aynı zamanda savaştan kaçınmaya çalışmalarını emretti' ifadelerinin altı çizildi.1000 FÜZEYLE KARŞI ATAKGazetenin İranlı yetkiliye dayandırdığı haberde, İran lideri Ayetullah Hamaney'in, İran silahlı kuvvetlerine İsrail'in beklenen misillemesine karşılık vermek için çok sayıda plan hazırlamalarını emrettiği yer aldı. Yetkililer, İsrail'in saldırısında can kaybı olması halinde İran'ın saldıracağını ve İsrail'in askeri bölgeleri ya da silah depolarını hedef alması durumunda geri adım atabileceğini ifade etti.Yetkililer ayrıca, İsrail'in petrol sahalarını veya nükleer tesisleri vurması ya da üst düzey yetkilileri hedef alması halinde İran'ın bin kadar balistik füzeyle saldırı düzenleyeceğini söyledi.BEYRUT'TA GAZETECİLER ÖLDÜRÜLDÜİsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde gazetecilerin kaldığı otele düzenlediği hava saldırısında 3 gazetecinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının, Beyrut'un güneyindeki Hasbiya beldesinde gazetecilerin kaldığı otele hava saldırısı düzenlediği belirtildi.Saldırıda 3 gazetecinin hayatını kaybettiği ifade edilen haberde, konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi