Şehitlerimizin kanı yer kalmıyor! MİT'ten PKK'ya ağır darbe: 120 hedef yerle bir edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, Ankara'da, Türk Havacılık Uzay Sanayi tesislerine (TUSAŞ) yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK hedeflerini imha etti.120 HEDEF YERLE BİR EDİLDİMİT tarafından daha önce nokta olarak belirlenen Suriye ve Irak'taki PKK/YPG kontrolündeki örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji ve altyapı tesisleri tek tek bombalandı.Lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik nokta da hedef alınırken, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı operasyonların planlanan hedefe ulaşılıncaya kadar aralıksız devam edeceği vurgulandı.