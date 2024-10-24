Başkan Erdoğan'dan güvenlik zirvesi kararı!

Türkiye, Ankara'da TUSAŞ tesislerine düzenlenen hain terör saldırısı sonrası, kaybettiği 5 vatan evladına ağlıyor.Hain saldırıda 5 vatandaşımız şehit düşerken, 22 vatandaşımız ise yaralandı.Saldırı sonrası hem Milli Savunma Bakanlığı hem de Milli İstihbarat Teşkilatı, teröristleri inlerinde paketliyor.Kahramanlarımız, şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GÜVENLİK ZİRVESİNE BAŞKANLIK EDECEKTerör inleri vurulurken, İstanbul'da da bir güvenlik zirvesinin düzenleneceği öğrenildi.Dünyanın büyümekte olan ekonomilerinin oluşturduğu BRICS ülkelerinin liderleri, Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenen zirvede bir araya geldi.Zirveye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönüşü sonrası, bu akşam İstanbul'da düzenlenecek olan zirveye başkanlık edecek."ALÇAKÇA BİR SALDIRI"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Liderler Zirvesi'nde konuştu.Burada kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine TUSAŞ'a gerçekleştirilen hain terör saldırısıyla başladı ve "Alçak bir saldırıdır." dedi.Dün Ankara'da gerçekleştirilen hain terör eylemi nedeniyle taziyelerini ileten tüm dostlarımıza gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu alçakça saldırı Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinlemiştir.