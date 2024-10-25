Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savunma sanayii fonu ve Çelik Kubbe açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tataristan Kazan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savunma Sanayii Destekleme Fonu kapsamında "Kredi kartlarından 750 TL’lik kesinti" yapılması tartışmaları, S-400 ve Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemlerine yönelik şu açıklamada bulundu:"Demir Kubbe ile bizim Çelik Kubbe projemizi birbirine karıştırmamamız gerekiyor. S-400 konusuna gelince o zaten farklı bir adım. S-400’ün diğer fazıyla alakalı 'acaba birileri ne der?' diye bizim bir düşüncemiz yok. Onun kararını Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak biz veririz. Bu konuda hükümetimiz oturur, değerlendirmelerini yapar, kararını verir. Ama dediğimiz gibi Çelik Kubbe adını biz koyduk. Çelik Kubbe adını biz koyduğumuza göre bunun takvimini de biz belirleyeceğiz. Adımını da vakti saati geldiğinde savunma sanayii ile atarız. Bu konuda Türkiye'nin muhalefet partisi veya muhalifleri acaba ne diyor? Bütçe meselesinde muhalefet çılgına döndü. 'Niye şuradan para alıyorsunuz? Niye buradan para alıyorsunuz?' dediler. Biz kaynaklarımızı kendimiz temin ederiz ve bu kaynakları temin ettiğimiz zamanda da adımlarımızı atarız. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti kaynak temini noktasında herhangi bir sıkıntının içinde değildir. Vakti saati geldiğinde adımını atar, kaynaklarını üretir ve Çelik Kubbe’sini de yapar. Burada önceliğimiz kendi ihtiyaçlarımızın eksiksiz karşılanmasıdır. Savunma sanayiinde geldiğimiz noktaya nasıl aşama aşama ulaştıysak, daha ileri hedeflerimize de sağlam adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz."