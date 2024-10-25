TUSAŞ'a yönelik hain saldırının detaylarına ulaşıldı! Hedef yerli ve milli savunma sanayii

Ankara'da Kahramankazan'da savunma sanayinin kalbi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine terör saldırısı yapıldı. Kalleş saldırının detayları da ortaya çıktı.SABAH'ın haberine göre, PKK'nın dağ kadrosundan Ankara'ya gelen iki terörist, Kahramankazan'da uzun süre keşif yaptıktan sonra taksiye binip sürücü Murat Aslan'ın infaz ettikten sonra TUSAŞ'a geldi. Jandarma tarafından girişleri korunan TUSAŞ kampüsünde jandarmanın bulunmadığı personel giriş-çıkış nizamiyesine gelen iki terörist, ilk olarak mesai değişim saatinde dışarıya çıkan personele ateş açtı.İLK TERÖRİST NİZAMİYEDE KENDİNİ PATLATTIGüvenlik kameralarınca anbean kayda geçen o anlarda, nizamiyeye doğru uzun namlulu silahlarla ateş açarak ilerleyen teröristlerden kadın olan örgüt üyesi diğer teröristin içeriyi girişini sağlamak adına üzerindeki bomba düzeneğini patlattı. Diğer terörist ise nizamiyeden içeriye girmeyi başardı.Teröristin hedefinde ANKA, Aksungur, Hürjet ve KAAN'ın üretiminin yapıldığı tesisler vardı. Nizamiyeden geçtikten sonra üretim merkezine doğru yönelen terörist, buradan kendisine güvenlik görevlileri tarafından ateş açılması üzerine İdari Binaya girdi.TÜFEKLE ATEŞ AÇIP, EL BOMBALARI ATTIİdari binada karşısına çıkan personele ateş açan terörist, binada birçok noktaya da el bombası attı. Hain saldırının ardından TUSAŞ'a gelen özel hareket timleri teröristi bina içerisinde sıkıştırdı.Burada çatışmaya devam eden terörist, etkisiz hale getirileceğini anlayınca üzerindeki bombayı patlattı.30 KİLODAN FAZLA PATLAYICI VARDIOlay yerinde yapılan ilk incelemelere göre teröristlerin ikisinin üzerinde 30 kilogramdan fazla patlayıcının olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde saldırının aniden planlanan bir saldırı olmadığı, örgüt üyelerinin keşif çalışması yaptığı, tüfek ve patlayıcıların getirilmesi için de örgütün birçok hazırlık yaptığını belirledi. İki teröriste yardım eden örgüt üyelerinin tespiti için de ayrı bir soruşturmanın yürütüldüğü öğrenildi.HEDEF YERLİ VE MİLLİ SAVUNMA SANAYİTerör örgütünün Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerini hedef almasının nedeni ise yerli ve milli sanayideki başarı olarak ön plana çıktı.Kırsalda nefes alamayan örgütün uzun süredir Türkiye'nin savunma sanayi tesislerine yönelik saldırı hazırlığı yaptığı, birçok eylemin ise gerçekleşmeden önlendiği biliniyordu. TUSAŞ'a giren teröristin asıl hedefinin üretim tesisi içerisinde üzerindeki bombayı infilak ettirip, buraya zarar verme amacı taşıdığı öğrenildi.KİMLİKLERİ DNA ÇALIŞMASIYLA BELİRLENECEKEli kanlı teröristlerin güvenlik kameralarına yansıyan birçok görüntülerinin üzerinde yapılan incelemede PKK'nın dağ kadrosunda yer aldıkları öğrenildi. İstihbarat birimlerinin saldırıyı yapan iki teröristin kimlik bilgileriyle ilgili ellerinde veriler bulunduğu ancak yapılacak DNA çalışmasından sonra isimlerin açıklanacağı öğrenildi.