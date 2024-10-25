Kars'ta 94 adet uyuşturucu ile yakalandı
Digor-Kars kara yolundaki denetimlerde, şüpheli haraketleri nedeniyle tepki çeken İran uyruklu yolcunun hastanede çekilen röntgeninde, makatında uyuşturucu tespit edildi. Şüpheli tutuklandı.
Kars'da gerçekleşen trafik denetimleri ilginç anlara sahne oldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Digor-Kars kara yolunda bir uygulama gerçekleştirdi.
Uygulamada ekipler, Iğdır'dan gelerek Trabzon'a giden yolcu otobüsünde arama yaptı.
MAKATINDAN 94 PARÇA UYUŞTURUCU ÇIKTI
Polis, hareketlerinden şüphelendiği İran uyruklu Fahımeh Golmohammadı Yenkejeh’i (39) gözaltına aldı.
Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne götürülen Yenkejeh'in çekilen röntgeninde, makatında uyuşturucu tespit edildi.
TUTUKLANDI
Doğal yolla kadının makatından 94 parça halinde toplam 550,93 gram metamfetamin çıkarıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.