Gıda denetimlerinde 52 işletmeye 1 milyon 364 bin lira ceza kesildi

Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gıda işletmelerine yönelik yapılan denetimlerde 52 işletmeye 1 milyon 364 bin lira ceza kesildi.

Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa İlmeç, yaptığı açıklamada gıda denetimlerinin aralıksız sürdürüleceğini ve işletmelerin hijyen konusunda kurallara uyması gerektiğini söyledi. İlmeç, 'Gıda üreten ve satan bütün işletmelerin denetimleri aralıksız sürecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hem sektörel bazda hem de rutin denetim çalışmaları aralıksız sürdürülüyor' dedi.Denetimlerde hoş olmayan anlarla karşılaşıldığını aktaran İlmeç, 'İşletme ve satış yerlerine yakışmayan görüntülerle karşılaşmaktayız. Amacımız öncelikle rehberlik sağlamak. İşletmelerden talebimiz önce varsa eksikliklerin düzeltilmesini sağlamak' diye konuştu.Şehirde yıl içinde yapılan denetimlerde 52 işletmeye para cezası kesildiğini belirten İlmeç, 'Biz elbette ceza yazmaktan memnun olmuyoruz. Amacımız işletmelerin kendini düzeltmesi. Bizler de denetimlere ara vermeden devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.