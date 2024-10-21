Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 değer kaybederek 8.774,61 puana indi.Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 18,99 puan azalışla 8.774,61 puana indi. Toplam işlem hacmi 25,2 milyar lira oldu.Bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,41 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,31 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.Küresel piyasalarda, ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin güçlü kalmaya devam etmesine ve Çin'in kredi faiz oranlarını düşürmesine karşın haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izleniyor.Analistler, bugün yurt dışında ABD'de öncü göstergeler endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.710 ve 8.650 puanın destek, 9.000 ve 9.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.