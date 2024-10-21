Araç sahiplerine müjde: Böyle yapınca yakıt tüketimi yüzde 50 azalıyor

Artan akaryakıt fiyatları, milyonlarca sürücüyü yakıt tüketimini azaltma yollarını araştırmaya yöneltiyor.Yapılan son araştırmalar, sürüş alışkanlıkları ve araç bakımı gibi basit önlemlerle yakıt tüketimini yarı yarıya düşürmenin mümkün olduğunu gösteriyor.Uzmanlar, araç sahiplerinin dikkat etmesi gereken bazı kritik detayları paylaştı. Doğru sürüş teknikleri, düzenli bakım ve gereksiz yükten kaçınma gibi adımlarla, sürücüler hem bütçelerini koruyacak hem de çevreye duyarlı bir yaklaşım sergileyecek.İşte yakıt tasarrufu sağlamak isteyenler için dikkat edilmesi gerekenler…1- Motor bakımını ihmal etmeyin; kirli bujiler ve tıkalı filtreler yakıt tüketimini artırır.2- Ani hızlanma ve frenlemeden kaçının; yavaşça hızlanıp durmak, yakıtı dengelemeye yardımcı olur.3- Aracınızı rölantide uzun süre çalıştırmak, gereksiz yakıt harcamasına neden olur.4- Motor soğukken klima yerine camları açarak serinleyin; motor ısındıktan sonra klimayı açabilirsiniz.5- Lastik hava basıncını kontrol edin; düşük hava basıncı, yakıt tüketimini artırır ve lastiklerin ömrünü kısaltır.