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Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Bingöl’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 2.10.2024 - 13:11 Güncelleme: 2.10.2024 - 13:11 / Editör: Ozge Selin
Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik yapılan çalışmalarda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Narkotik köpeklerin de kullanıldığı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, adres içi ile tuvalet deliğine atılmış halde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.