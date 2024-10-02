Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik yapılan çalışmalarda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.Narkotik köpeklerin de kullanıldığı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, adres içi ile tuvalet deliğine atılmış halde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.