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Kütahya'da aranan 8 şüpheli yakalandı

Kentte çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Ekleme: 18.10.2024 - 11:48 Güncelleme: 18.10.2024 - 11:48 / Editör: Edin Uslu
Kütahya'da aranan 8 şüpheli yakalandı
Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suçlulara göz açtırmıyor.
Ekipler bu kapsamda da; 'görevli memura mukavemet, kasten yaralama, uyuşturucu ticari ve devlet malına zarar verme' suçları iddiasıyla 8 şüpheliye yakalayarak gözaltına aldı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardandan adliyeye sevk edildi.



Kütahya'da aranan 8 şüpheli yakalandı