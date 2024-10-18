Kütahya'da aranan 8 şüpheli yakalandı
Kentte çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suçlulara göz açtırmıyor.
Ekipler bu kapsamda da; 'görevli memura mukavemet, kasten yaralama, uyuşturucu ticari ve devlet malına zarar verme' suçları iddiasıyla 8 şüpheliye yakalayarak gözaltına aldı.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardandan adliyeye sevk edildi.