Kütahya'da aranan 8 şüpheli yakalandı

Kentte çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suçlulara göz açtırmıyor.Ekipler bu kapsamda da; 'görevli memura mukavemet, kasten yaralama, uyuşturucu ticari ve devlet malına zarar verme' suçları iddiasıyla 8 şüpheliye yakalayarak gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardandan adliyeye sevk edildi.