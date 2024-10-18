Kırıkkale'de 4 bin 217 uyuşturucu hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sokak satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, uyuşturucu sattığı tespit edilen B.B.'nin evine operasyon düzenlendi. Şüpheli B.B. gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada 4 bin 217 uyuşturucu hap, 2 tüfek ve 4 fişek ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.