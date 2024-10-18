İstanbul’da FETÖ operasyonu… Sözde öğrenci evleri sorumlusu yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri'nin tespitlerinin ardından FETÖ'nün Güncel Yapılanması'na yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri'nin teknik ve fiziki takipleri sonrası Şişli ve Kağıthane İlçelerinde tespit edilen iki adrese eş zamanlı baskın yapıldı.İddialara göre; FETÖ'nün Öğrenci Yapılanması'na ait Öğrenci Evleri'nde kalan, sözde "Öğrenci Abisi" olan, FETÖ içerisinde Bölge Talebe Mesulü (BTM) olarak faaliyetler yürüttüğü değerlendirilen ve FETÖ'ye ait başka evlerden de sorumlu olan Mert Can Saykal, İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda Y.R.D. isimli bir kişi daha yakalandı. Baskın düzenlenen iki adreste yapılan aramalarda gözaltına alınan iki şüpheliye ait iki cep telefonu, iki dizüstü bilgisayar, bir tablet bilgisayar, 670 dolar, 100 euro, 117 bin 170 lira, 20 market alışveriş kartı ve çok sayıda örgütsel içerikli doküman ele geçirildi. Dijital materyaller incelemeye alındı.Gözaltına alınan iki şüphelinin cep telefonlarında FETÖ'nün yeni haberleşme yöntemi olarak kullandığı Signal Private isimli uygulamanın olduğu tespit edildi. Uygulama içerisindeki yazışmalar incelendi ve iddialara göre örgütsel içerikli bazı şifreli mesajlaşmalar tespit edildi. İki şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İtirafçı olarak "Etkin Pişmanlık" hükümlerinden faydalanan Y.R.D. isimli şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla serbest bırakıldı. FETÖ'nün Güncel Yapılanması kapsamında öğrencilerin kaldığı adreslerden sorumlu olduğu iddia edilen ve babası ile ağabeyinin de FETÖ Üyeliği suçundan dolayı tutuklu oldukları belirtilen Mert Can Saykal ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.