  • USD: 34,18 - 34,24
  • EURO: 37,06 - 37,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Askeri araç şarampole yuvarlandı! Çok sayıda asker yaralandı

Bilecik'te jandarma aracının şarampole yuvarlanması sonucu 6 askerimiz yaralandı. Yaralı askeri personelimiz yapılan müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ekleme: 18.10.2024 - 11:09 Güncelleme: 18.10.2024 - 11:17 / Editör: Fehmi Öztürk
Askeri araç şarampole yuvarlandı! Çok sayıda asker yaralandıSöğüt-İnhisar kara yolunda seyir halinde bulunan İnhisar İlçe Jandarma​ Komutanlığına bağlı askeri araç​, sürücüsünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya yuvarlandı. Yaşanan kazada 4'ü uzman çavuş, 2'si astsubay 6 kişi yaralandı.

Askeri araç şarampole yuvarlandı! Çok sayıda asker yaralandı

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 2'si Bozüyük 4'ü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Askeri araç şarampole yuvarlandı! Çok sayıda asker yaralandı

Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavisi süren 4 askeri ziyaret etti. Sağlık durumları hakkında bilgi alan Vali Aygöl, geçmiş olsun dileklerini iletti.