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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları Orta Doğu'da yeniden artan çatışmaların etkisiyle rekor serisine devam ediyor. Altın ons başına ilk kez 2.711 doların üzerine çıktı.

Ekleme: 18.10.2024 - 09:07 Güncelleme: 18.10.2024 - 09:13 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...Altın fiyatları Orta Doğu'da yeniden artan çatışmaların etkisiyle rekor serisine devam ediyor. Altın ons başına ilk kez 2.711 doların üzerine çıktı.

Gram altın 3000 TL'ye yaklaştı.

ONS altın yılbaşından bugüne yüzde 31 artış gösterdi.

Gram altın 2,982 TL

Çeyrek altın 5,038 TL

Yarım altın 10.046 TL

Cumhuriyet altını 20.640 TL

ONS altın 2,711 dolar