Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatları Orta Doğu'da yeniden artan çatışmaların etkisiyle rekor serisine devam ediyor. Altın ons başına ilk kez 2.711 doların üzerine çıktı.
Altın fiyatları Orta Doğu'da yeniden artan çatışmaların etkisiyle rekor serisine devam ediyor. Altın ons başına ilk kez 2.711 doların üzerine çıktı.
Gram altın 3000 TL'ye yaklaştı.
ONS altın yılbaşından bugüne yüzde 31 artış gösterdi.
Gram altın 2,982 TL
Çeyrek altın 5,038 TL
Yarım altın 10.046 TL
Cumhuriyet altını 20.640 TL
ONS altın 2,711 dolar
Gram altın 3000 TL'ye yaklaştı.
ONS altın yılbaşından bugüne yüzde 31 artış gösterdi.
Gram altın 2,982 TL
Çeyrek altın 5,038 TL
Yarım altın 10.046 TL
Cumhuriyet altını 20.640 TL
ONS altın 2,711 dolar