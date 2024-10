One Direction eski üyesi Liam Payne balkondan düşerek hayatını kaybetti!

Dünya, One Direction eski üyesi Liam Payne'den acı haberiyle sarsıldı. 31 yaşındaki Liam Payne, Arjantin'de kaldığı otelde ölü bulundu.Dünyaca ünlü şarkıcı, Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek 31 yaşında hayatını kaybetti.Görgü tanıklarının 'uyuşturucu ve alkolün etkisi altında olabilecek saldırgan bir adam'ın otelde bulunduğunu belirterek polisi aradığı belirtildi.Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, şarkıcının cesedinin otelin iç avlusunda bulunduğunu doğruladı.Liam Payne tam adıyla Liam James Payne (29 Ağustos 1993 - 16 Ekim 2024), İngiliz şarkıcı ve söz yazarı. İngiliz-İrlandalı erkeklerden oluşan One Direction grubunun bir üyesiydi. Bir stüdyo albümü bulunmaktadır.29 Ağustos 1993'te Wolverhampton'da doğmuştur. Üç hafta erken doğan ve hastanede tutulan Liam'ın tek bir böbreği çalışıyordu ancak 7 Ağustos 2012 tarihinde yapılan bir ultrason sonucu ikinci böbreğinin de çalıştığı belirlendi. Ruth ve Nicola adında iki ablası var. Ortaokula başladığında koşu takımı için çalışmış ve yarışmada birinci olmuştur. 12 yaşındayken okulun 18 yaş altı grubuna dahil olan Liam basketbol takımına katılmıştır. Daha sonra kız kardeşinin erkek arkadaşından boks dersleri almış, 12 yaşındayken 39 yaşında bir adamla mücadele ederken burnu kırılmış ve kulak zarı delinmiştir.X Factor ve One DirectionThe X Factor yarışmasına ilk kez 2008 yılında katıldı ama yarışmanın jürileri ona 2 yıl sonra gelmesini önerdi. 2 yıl sonra "Cry Me A River" şarkısıyla tekrar katıldı. Jüriden 4 evet alarak Boot Camp'a geçti. Ancak o da diğerleri gibi Boot Camp'ta elendi. Fakat Nicole Scherzinger'ın tavsiyesi ile erkekler kategorisinde elemeleri geçememiş olan diğer 4 yarışmacı (Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan ve Harry Styles) ile One Direction isimli bir grup kurarak gruplar kategorisinde yarıştılar. On hafta sonunda finale kadar yükselen grup yarışmayı üçüncülükle bitirdi. İlk albümleri olan Up All Night, 18 Kasım'da piyasaya sürülmüştür. 2012 yılında grubun 2. stüdyo albümü Take Me Home çıkmıştır. Grup Midnight Memories albümünü Kasım 2013'te çıkarmıştır. Dördüncü albümleri olan Four ise bir sene sonra (Kasım 2014) piyasaya sürülmüştür. Zayn Malik'in gruptan ayrılmasından sonra, son albümleri olan Made in the A.M. (Kasım 2015) çıkarılmıştır.