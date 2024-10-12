Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara​, Batı ve Orta Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Giresun, Kars, Ardahan çevreleri ile Kütahya ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin sağanak​ ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz'de yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın ise Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda öğle saatlerinde güney yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Kuvvetli sağanak yağış​ ve fırtınaya karşı vatandaşlara 'dikkatli olun' çağrısı yapıldı.Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusu ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 28°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 33°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 30°CAz bulutluMUĞLA °C, 29°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 32°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 28°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 30°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 29°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra Ankara'nın kuzey ilçeleri ile Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 31°CParçalı ve az bulutluNEVŞEHİR °C, 26°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.BOLU °C, 28°CParçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.DÜZCE °C, 30°CParçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.SİNOP °C, 28°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 24°CParçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, gece saatlerinde Orta Karadeniz ve Giresun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 31°CParçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutluSAMSUN °C, 27°CParçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saaatlerinde Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan kuvvetli esmesi bekleniyor.ERZURUM °C, 20°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 29°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 22°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 31°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 30°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 29°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 31°CAz bulutlu ve açık