Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'nin son raporuna göre, İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların 5 dereceye kadar azalacağı tahmin ediliyor. İşte il il 12 Ekim 2024 hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Giresun, Kars, Ardahan çevreleri ile Kütahya ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz'de yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın ise Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda öğle saatlerinde güney yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Kuvvetli sağanak yağış ve fırtınaya karşı vatandaşlara 'dikkatli olun' çağrısı yapıldı.
SICAKLIKLAR AZALACAK
Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
İŞTE İL İL 12 EKİM HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusu ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 29°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra Ankara'nın kuzey ilçeleri ile Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, gece saatlerinde Orta Karadeniz ve Giresun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saaatlerinde Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan kuvvetli esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık