Van’da feci kaza: Benzin istasyonu önünde takla attı!
Feci kaza Van'da meydana geldi. Bir otomobil benzin istasyonu önünde takla atması sonucu endişeye neden olurken, gerçekleşen trafik kazasında 2 kişi de yaralandı. İşte korkutan kazanın detayları…
Feci kaza Van'da meydana geldi.
Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen otomobilin seyir halinde benzin istasyonu önünde takla attı.
Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sıkıştıkları yerden çıkartılıp ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen otomobilin seyir halinde benzin istasyonu önünde takla attı.
Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sıkıştıkları yerden çıkartılıp ambulanslarla hastaneye sevk edildi.