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Van’da feci kaza: Benzin istasyonu önünde takla attı!

Feci kaza Van'da meydana geldi. Bir otomobil benzin istasyonu önünde takla atması sonucu endişeye neden olurken, gerçekleşen trafik kazasında 2 kişi de yaralandı. İşte korkutan kazanın detayları…

Ekleme: 1.10.2024 - 09:43 Güncelleme: 1.10.2024 - 09:44 / Editör: Ozge Selin
Van’da feci kaza: Benzin istasyonu önünde takla attı!Feci kaza Van'da meydana geldi.
Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen otomobilin seyir halinde benzin istasyonu önünde takla attı.
Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sıkıştıkları yerden çıkartılıp ambulanslarla hastaneye sevk edildi.


Van’da feci kaza: Benzin istasyonu önünde takla attı!