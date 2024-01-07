MOSSAD’ın kullandığı 7 GSM hattı deşifre oldu! Devşirilen elemanlar konuştu

MOSSAD'ın Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetlerinin tespit etmek ve engellemek amacıyla görev alan MİT bünyesindeki İstihbarata Karşı Koyma Başkanlığı'nın yaptığı başarılı "Köstebek" operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda, Türkiye'deki Filistinlilere yönelik eylem hazırlığında olduğunu tespit edilen 34 şüpheliden 15' i "Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Temin Etme" suçundan tutuklandı.Ayrıca çarpıcı bilgilere ulaşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu; İsrail istihbarat servisiyle bağlantılı kişilerin Türkiye'de bulunan Filistin ve Suriye uyruklu şahıslarla irtibat kurup, İsrail için önemli bilgi ve belgeleri elde ettiğini, karşılığındaysa uluslararası para transfer şirketleri, havale ofisleri ve canlı kuryeler aracılığıyla nasıl ödemeler yapıldığını delillerle gözler önüne serdi.Soruşturma kapsamında İsrail İstihbarat Servisi Çevrimiçi Operasyon Merkezi'nin (IÇOM) kullandığı 7 farklı yurtdışı GSM hattı deşifre edildi. Bu hatlarla Türkiye'deki şüphelilerle irtibat kuran MOSSAD'ın, daha sonra Telegram ve Whatsapp uygulamaları ile sosyal medya hesapları üzerinden görüşmeye devam ettiği belirlendi. MOSSAD'ın tüm faaliyetlerinin Türkiye'de ikamet eden Filistin uyruklu kişileri ve ailelerini hedef almayı amaçladığı kaydedildi.Yakalanan şüphelilerden elde edilen dijital materyallerin incelemeleri devam ederken, ilk tespitlere göre MOSSAD'ın Filistinli olan ve Hamas yönetimine yakın isimleri de devşirdiği belgelendi. MOSSAD'a çalıştığı tespit edilen şüpheliler arasında Hamas yöneticilerinden Khalidi Almasal'ın yakın korumalığını yapan M.Z.'nin de çıktığı öğrenildi.Halen arandığı öğrenilen zanlının gözaltına alınan isimler arasındaki Mohamad A. ile birlikte İsrail istihbaratıyla bağlantılı bir şirketten para aldığı belirlendi. Mohamad A. ifadesinde M.Z.'nin Hamas'ın başkanı olan Khalidi Almasal'ın korumalığını yaptığını, Almasal ile sorun yasadıktan sonra yanından ayrıldığını kendisine anlattığını söyledi. İsrail İstihbaratına çalışan ve kendisine bin dolar ödeme yapılan Filistin uyruklu Ahmed A.'nın kardeşinin ise Hamas lideri İsmail Heniyye'nin sosyal medya danışma olduğu ortaya çıktı. Zanlı gelen paranın kardeşinin oğluna gönderildiğini söylese de Filistin uyruklu M. M.'yi Israil istihbarat servisiyle bağlantılı "Corbenic Capitane" isimli paravan şirkete yönlendirdiği tespit edildi.MOSSAD adına çalışan zanlılardan Sağlık Destek personeli olarak Fatih Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan Hazem M.'nin özellikle son dönemde Filistin'den getirilen yaralı ve yardıma muhtaç kişilerle ilgilendiği, bu kişilerle ilgili topladığı bilgileri İsrail istihbaratı ile paylaştığı belirtildi. İstanbul'da gayrimenkul uzmanı olan şüphelilerden Ahmet A.'nın ise İstanbul'daki iki farklı sitenin resimlerini İsrail istihbaratıyla paylaştığı, aynı zamanda site yönetimlerinden de sitede oturan kişilerin yüzde kaçının yabancı olduğuna dair istenilen raporu hazırladığı belirlendi.Ahmet A. ifadesinde "internette emlak uygulamasından tanıştığım kişi, iki farklı sitenin resimlerini çekmemi ve site yönetimlerinden burada oturan yabancıları yüzde oranını öğrenmemi istedi. Yaptıklarımı karşılığında da 884 dolar ve 115 Euro para aldım" dedi. İstanbul'daki bir eğitim vakfında idari işler müdür yardımcısı olarak çalışan Kadir A.'nın ise Israil istihbaratı tarafından kullanılan telefon hatlarıyla irtibatlı olduğu, vakfın Filistin Gazze'deki öğrencilere burs sağladığı ortaya çıktı.MOSSAD'ın devşirdiği Halid H'nin İsrail İstihbarat Servisi Çevrimiçi Operasyon Merkezi'ne ait hatlardan birini telefonuna "Suphi Kardeşimin Oğlu Mahmut" olarak kaydettiği, bu numaraya özellikle bazı apartman daireleri ile ev kapılarının yer aldığı görselleri gönderdiği belirlendi.Zanlıya yaptığı işler karşılığında 14 Aralık'ta Suriye'den 12 bin 400 lira para gönderildiği tespit edildi. Yine, MOSSAD'ın kullandığı GSM hatlarıyla irtibatlı olan Israa K'nın da kendisinden bazı yerlerin fotoğrafını çekilmesinin istendiğini anlatarak, karşılığında 100 dolar teklif edildiğini söyledi.Tutuklanan kadın Amal Sallamı S'nin ise MOSSAD'a ait yurtdışı GSM numarasını "Likelysales" rehberine kaydettiği, keşif, video, fotoğraf çalışmalarına dair görüşmeler yaptığı, kendisiyle irtibat kuran kişinin Bitcoin üzerinden 150 dolar gönderdiği, Süleymaniye Camisinin iç ve dış kısımlarının videosunu istediği, kendisi hasta olduğu için videoyu kocasına çektirerek gönderdiği ortaya çıktı.Yine aynı kadının Başakşehir'de bulunan bir sitenin fotoğraflarını da eşi aracılığıyla gönderdiği, karşılığında 250 Dolar aldığı belirlendi. Ayrıca kendisinden iki GSM şirketi arasında hangisinin daha iyi hizmet verdiği hakkında rapor istendiği bu raporu da hazırlayıp ilettiği öğrenildi.Fransa'dan çok sayıda para transferi yapılan zanlılardan Mahmud İ'nin Taksim İstiklal Caddesi'nden bir işyerinin fotoğraflarının istendiği karşılığında da hawala yöntemiyle bin 200 lira parayı Esenyurt'ta bir ofisten teslim aldığı belirlendi.