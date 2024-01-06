  • USD: 29,77 - 29,83
  • EURO: 32,50 - 32,56
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ticaret Bakanlığı duyurdu: Mesafeli sözleşmelere uymayan firmalara ceza yağdı... 58 firmaya 86 milyon 274 bin 994 lira!

Ticaret Bakanlığı mesafeli sözleşmelere uymayan ve tüketiciyi aldatan firmalara ceza yağdırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "2023 yılında mesafeli sözleşme yöntemi ile faaliyet yürüten 58 firmaya, mevzuata aykırı iş ve eylemleri nedeniyle; toplam 86 milyon 274 bin 994 lira idari para cezası uygulandı." ifadelerine yer verildi.

Ticaret Bakanlığı duyurdu: Mesafeli sözleşmelere uymayan firmalara ceza yağdı... 58 firmaya 86 milyon 274 bin 994 lira!
Ekleme: 6.01.2024 - 09:52 Güncelleme: 6.01.2024 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Mesafeli sözleşmelere uymayan firmalara ceza yağdı... 58 firmaya 86 milyon 274 bin 994 lira!
Ticaret Bakanlığı, 2023 yılında mesafeli sözleşme yöntemi ile faaliyet yürüten 58 firmaya, mevzuata aykırı iş ve eylemleri nedeniyle; toplam 86 milyon 274 bin 994 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Zaman ve mekân sınırlamasını tüketiciler nezdinde ortadan kaldıran mesafeli sözleşmeler, teknolojinin hızlı gelişimiyle gün geçtikçe daha çok tercih edilir hale gelmiştir. Söz konusu teknolojik gelişmelere ve tüketici alışkanlıklarının değişimine bağlı olarak hızla gelişen bu alan tüketici çıkarlarını zedeleyecek problemleri de beraberinde getirmektedir.

Ticaret Bakanlığı duyurdu: Mesafeli sözleşmelere uymayan firmalara ceza yağdı... 58 firmaya 86 milyon 274 bin 994 lira!

HUKUKA AYKIRI DAVRANAN FİRMALAR RADARA GİRDİ
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un temel amacı tüketiciyi korumaktır. Bu amaca uygun olarak 6502 sayılı Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerinin firmalar tarafından doğru uygulanması son derece önem arz etmektedir. Piyasada faaliyetlerini elektronik ticaret yöntemiyle sürdüren bazı firmaların kötü niyetli ve hukuka aykırı uygulamaları Bakanlığımız radarına girmekte ve incelenmektedir.

Bu doğrultuda öncelikli olarak;

- Enflasyonist ortamda piyasadaki hızlı fiyat dalgalanmalarına da bağlı olarak firmalar tarafından, 'stokta ürün bulunmaması' sebep gösterilerek yapılan haksız sipariş iptalleri,

Satışa sunulan mal ve/veya hizmetlerin firmalar tarafından taahhüt edilen yahut yasal olarak belirlenmiş ifa sürelerinin aşılması,

- Tüketicilerin cayma hakkı kullanımına halel getirilmesi ve tüketiciler tarafından cayma hakkı kullanıldığı takdirde, bedel iadelerinin tüketicilere mevzuata uygun surette yapılmaması gibi hususlar olmak üzere, Tüketicilerin haklarını zedeleyici her türlü hukuka aykırı eylem, hem Ticaret Bakanlığımız tarafından resen, hem de Bakanlığımıza CİMER, E-Devlet, Yazılı Başvuru ve Bakana Ulaşın kanalları aracılığıyla ulaşan tüketici başvuruları değerlendirilerek sıkı bir şekilde denetlenmektedir.

Ticaret Bakanlığı duyurdu: Mesafeli sözleşmelere uymayan firmalara ceza yağdı... 58 firmaya 86 milyon 274 bin 994 lira!

58 FİRMAYA 86.2 MİLYON LİRA CEZA YAĞDI
Ticaret Bakanlığımız tarafından 2023 yılında (21.12.2023 tarihi itibarıyla) mesafeli sözleşme yöntemi kullanarak tüketicilerle sözleşme akdeden firmalar nezdinde gerçekleştirilen inceleme ve denetim faaliyetleri sonucunda tespit edilmiş mevzuata aykırı iş ve eylemleri nedeniyle;

- 58 firmaya, toplam 86.274.994 TL idari para cezası uygulanmış,

- 5 firma hakkında elektronik ticaret faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kullandıkları internet adreslerine ilişkin 'Erişimin Engellenmesi' kararı verilmiş,

- Türk Ceza Kanunu'nun 157'nci ve 158'nci maddeleri uyarınca dolandırıcılık suçu kapsamında olduğu değerlendirilen 8 firma hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığına bildirim yapılmıştır. Bununla birlikte, halihazırda 25 firma nezdinde inceleme ve denetim süreci devam etmektedir. Mesafeli sözleşmelere ilişkin denetimlerin etkin ve yaygın bir şekilde 2024 yılında da devam etmesi ve yaşanabilecek tüketici mağduriyetlerinin en üst seviyede önüne geçilmesi hedeflenmektedir.'

Yerel seçim genelgesi Resmi Gazete'de yer aldı
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Mesafeli sözleşmelere uymayan firmalara ceza yağdı... 58 firmaya 86 milyon 274 bin 994 lira!
Katil İsrail’i Lahey'de sapık avukat savunacak! İsmi pedofili dosyasından çıktı
46 ilde Narkogüç-42 operasyonu: 1 ton 340 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Türkiye-Birleşik Krallık arasında yeni dönem: İmzalar atıldı! Ticarette dev fırsatlar...
CHP’li Belediyeden skandal karar
Başkan Erdoğan Ortak Paylaşım Forumu'nda konuşuyor
Goldman Sachs: Türk Lirası değer kazanacak ve TCMB rezervleri artacak
Bakan Göktaş 'Bu beni rahatsız ediyor' diyerek uyardı: Sahada olun
Bakan Tunç: Terör örgütlerine mücadelemizden taviz vermeyeceğiz
İSKİ'nin Ataköy tesislerinde ceset bulundu!
Gazze'deki şehit sayısı 22 bin 600'e yükseldi
Sosyal medya fenomeni Talu çifti yakalandı: İfadeleri ortaya çıktı
Büyük müjde açıklandı! İlk uçuşuna hazırlanıyor
Süper bilgisayar devreye alınıyor! Bakan Kacır açıkladı: Dünyanın en hızlı ve güçlülerinden biri olacak
Mehmet Özhaseki: Binalarımızı sıfır toleransla yapmalıyız
İsrail kabinesi birbirine girdi! Gazze işgalinde anlaşamadılar: Rezil tartışma koridorlara taştı
Katliamın gölgesinde 13. Cuma! Katil İsrail yine Mescid-i Aksa'ya girişleri engelliyor
Japonya’da büyük depremin bilançosu: Ölü sayısı 94 oldu
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Zirveyi kaptırabilir: Apple'ın piyasa değeri bir haftada 170 milyar dolar eridi

Zirveyi kaptırabilir: Apple'ın piyasa değeri bir haftada 170 milyar dolar eridi

Dünyanın en tehlikeli yerleri: Görünüşüne aldanmayın! Dokunduğunuz anda öldürüyor

Dünyanın en tehlikeli yerleri: Görünüşüne aldanmayın! Dokunduğunuz anda öldürüyor

Üstünde piknik yapılıyordu: Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma mevzi çıktı! 2 kilometre uzunluğunda

Üstünde piknik yapılıyordu: Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma mevzi çıktı! 2 kilometre uzunluğunda

Türkiye bu olayı konuşuyor! İstanbul Kadıköy'de okul servisini kaçırmıştı: Yakalandı!

Türkiye bu olayı konuşuyor! İstanbul Kadıköy'de okul servisini kaçırmıştı: Yakalandı!

Ev kiralamada yeni kriterler belirlendi! Dikkat çeken 100 gün sınırı: Uymayanlar 1 milyon TL ödeyecek!

Ev kiralamada yeni kriterler belirlendi! Dikkat çeken 100 gün sınırı: Uymayanlar 1 milyon TL ödeyecek!