Süper bilgisayar devreye alınıyor! Bakan Kacır açıkladı: Dünyanın en hızlı ve güçlülerinden biri olacak

Kacır, yapay zeka alanında yetkinliklerini artırmanın yanında yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve sorumlu şekilde kullanımı için uluslararası işbirliklerinde aktif rol üstlendiklerini ifade ederek, Türkiye'nin, Yapay Zeka Küresel Ortaklığının (GPAI) üyesi olduğunu dile getirdi.Bu kapsamda sorumlu yapay zeka, mesleklerin geleceği, yenilik ve ticarileştirme, veri yönetimi gibi kritik alanlarda yürütülen uluslararası projelere aktif olarak katıldıklarını aktaran Kacır, 'Geçtiğimiz yıl katıldığımız 7,5 milyar avro bütçeli Dijital Avrupa Programıyla da yüksek başarımlı hesaplama ve yapay zekada stratejik altyapıların kurulumunu ve bu alanlarda ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesini imkan tanıyoruz. Bu programla 5 Avrupa Dijital İnovasyon Merkezini (ADİM) de ülkemizde kuruyoruz. ADİM'ler sanayimizin, KOBİ'lerimizin, üniversitelerimizin ve kamu kurumlarımızın teknolojik yetkinliklerini güçlendirecek. Girişimcilerimize, araştırmacılarımıza Avrupa Birliği bünyesindeki altyapılara erişim imkanı sağlayacak. Dün de kamuoyuyla paylaştığımız kritik bir işbirliğine daha katıldık.' şeklinde konuştu.Kacır, Barselona Süper Bilgisayar Merkezi bünyesinde orta ve yüksek segmentte yaklaşık 380 bin dizüstü bilgisayara eşdeğer güçte ve toplam 314 petaflop performansa sahip MareNostrum 5'in açılışının gerçekleştiğini belirterek, dünya sıralamasında 8. sıraya yerleşen bu süper bilgisayarın, yapay zekadan iklim değişikliğine, yenilenebilir enerjiden sağlık bilimlerine kadar geniş alanda bilim insanlarına ve endüstriye hizmet edeceğini anlattı.'Türkiye olarak EuroHPC Ortak Girişimine katılımımız sayesinde TRUBA ulusal süper bilgisayar hizmetine ilave olarak dünyanın sayılı süper bilgisayarlarından biriyle doğrudan çalışma ayrıcalığına sahip olacağız.' diyen Kacır, şubatta genel kullanıma açılacak sistemin, bilim ve teknoloji alanında ülkemize dünya çapında yeni kapılar açacacağını bildirdi.Kacır, yapay zekada daha fazla sayıda milli ve özgün projenin geliştirilmesi ve bu projelerin ticarileştirilerek özel sektörün kullanımına taşınmasının her zaman temel öncelikleri olduğunun altını çizerek, 'Bugün burada 2. çağrısının tanıtımını yapacağımız 'Yapay Zeka Ekosistem Çağrıları Programı' ile de tüm yapay zeka ekosistemini, açık inovasyon ve birlikte geliştirme yaklaşımıyla harekete geçiriyoruz.' diye konuştu.Ekosistemde katalizör görevi üstelenen bu programla yapay zeka çözümlerine ihtiyaç duyan şirketlerin, bu alanda teknoloji geliştiren yerli teknoloji tedarikçisi KOBİ'ler ve araştırma merkezlerinin ortak konsorsiyum projelerini desteklediklerini, bu kapsamda ilk çağrılarında, 4 tematik alandaki 10 konsorsiyuma toplam 18 milyon lira destek sağladıklarını aktaran Kacır, 'Bugün de 2. çağrımız kapsamında akıllı üretim sistemlerinden, akıllı tarım, gıda ve hayvancılığa, iklim değişikliği ve sürdürebilirlikten, akıllı eğitim ve finans teknolojilerine kadar 5 tematik alanda 17 konsorsiyum projesine 55 milyon lirayı aşan bütçeyle destek sağlayacağız. Konsorsiyumların kurulmasında aktif rol alan Yapay Zeka Enstitümüz, ürün ve çözümlerin geliştirilmesinde de katkı sağlayacak ve oluşan bilgi birikiminin ekosisteme hızlı bir şekilde aktarılmasını sağlayacak.' ifadelerini kullandı.Kacır, destek programı sayesinde önümüzdeki dönemde yapay zeka uygulamalarıyla ülkemizde veriden daha fazla değer üretildiğine hep birlikte şahit olunacağına işaret ederek, 'Çağrılarımıza başvurup desteklenmeye hak kazanan tüm paydaşları tebrik ediyorum. Sizler sadece kendi teknoloji ihtiyacınıza çözüm bulmanın ötesinde açık inovasyon ve birlikte geliştirme yaklaşımıyla teknoloji geliştirme ve ulusal yapay zeka ekosistemini güçlendirme noktasında önemli bir rol oynuyorsunuz. Firmalarımızın yapay zeka temelli teknolojileri üretim süreçlerine entegre ederek katma değer üretme yönündeki tüm gayretlerini daha güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz.' diye konuştu.