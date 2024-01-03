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Türkiye'den izlenebilecek: Yılın ilk meteor yağmuru için geri sayım!

Quadrantid meteor yağmuru, 4 Ocak 2024'te zirveye ulaşacak ve Türkiye'den de izlenebilecek.

Ekleme: 3.01.2024 - 09:34 Güncelleme: 3.01.2024 - 09:39 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'den izlenebilecek: Yılın ilk meteor yağmuru için geri sayım!
Quadrantid meteor yağmuru, her yıl ocak ayının başlarında gözlemlenebilen gök olaylarından biridir ve genellikle yılın en etkileyici meteor yağmurlarından biri olarak kabul edilir.

Bu meteor yağmurunun adı, artık kullanılmayan Quadrans Muralis takımyıldızından gelir. Bu takımyıldız, şu anda Büyük Ayı ve Ejderha takımyıldızlarının bir bölümünde yer alıyor. Quadrantid meteor yağmurunun kaynağı ise 2003 EH1 adında bir asteroid olarak gösteriliyor.

Bu asteroid, bazı astronomlar tarafından bir kuyruklu yıldızın parçalanmış bir parçası olarak düşünülüyor.

4 Ocak'ta zirve yapacak

Quadrantid meteor yağmuru, 4 Ocak 2024'te zirveye ulaşacak ve Türkiye'den de izlenebilecek. Meteor yağmurunda saatte 120 adet 'yıldız kaymasının' görülmesi ve yıldız yağmurunun 3 gece sürmesi bekleniyor.

Kuzey Yarımküre'de izlenecek meteor yağmuru kuzeydoğudan akacak ve gece yarısından sabaha kadar görülebilecek. Halk arasında yıldız kayması olarak da bilinen meteor yağmurlarını izlemek için ne bir teleskoba ne de başka bir gözlem aracına ihtiyaç duyuluyor.

Quadrantid meteor yağmuru, havanın açık olduğu bölgelerde Türkiye`den rahatlıkla izlenebilecek.

Quadrantid meteor yağmuru nasıl izlenir

Meteorları en iyi şekilde görmek için şehir ışıklarından uzak karanlık bir bölge seçin. Gözlerinizin karanlığa alışması için yaklaşık 30 dakika beklediğinizden emin olun.

Türkiye'den izlenebilecek: Yılın ilk meteor yağmuru için geri sayım!
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