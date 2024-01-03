Bursa'da korkunç kaza! Yayalara çarpmamak için takla attı...

İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan araçta bulunan 3 kişi ise yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi.Akşam saat 22.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde babasından izinsiz otomobili alan 17 yaşındaki Z.A. beraberinde 2 arkadaşı ile birlikte gezmeye çıktı.Ehliyetsiz sürücü Z.A., yönetimindeki otomobil, İnegöl istikametine seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye çarpmamak için ani manevra yaptı.Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarptıktan sonra taklalar atarak ters durdu.Hurda yığını haline dönüşen otomobilin sürücüsü Z.A. ile arkadaşları Salih F. (18) ve D.B. (17) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.