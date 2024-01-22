YÖK Başkanı Erol Özvar: Ülkemiz 4 milyon öğrencisiyle son derece büyük bir kapasiteye sahiptir

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof Dr. Erol Özvar Gazi Üniversitesi 97'nci Yıl En Başarılı Tez Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.Tören rektörlük binası Mimar Kemaleddin Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.Ödül töreni çerçevesinde Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Bilişim Enstitüsünde değerlendirilerek ilk üçe giren tezler ödül aldı.Burada açıklamalarda bulunan Erol Özvar, 'Ülkemiz sahip olduğu 208 üniversitesi yaklaşık 185 bin akademisyeni ve örgün eğitime devam eden yaklaşık 4 milyon öğrencisiyle son derece büyük bir kapasiteye sahiptir' bilgisini paylaştı.Özvar şu ifadelerle devam etti;Bunlar özellikle son 20 yılda yükseköğretime yapılan büyük yatırımların bir neticesidir. Yükseköğretim Kurulu olarak son yıllarda en fazla ehemmiyet verdiğimiz konuların başında sahip olduğumuz bu büyük kapasitenin kalitesini artırmak gelmektedir. Bu bakımdan nitelikli bilimsel yayınların sayısını artırmak, üniversitelerimizin uluslararası görünürlüğünü ve saygınlığını yükseltmek, ülkemizin sosyal, ekonomik ve endüstriyel gelişme için ihtiyaç duyduğu nitelikli beşeri sermayeyi artırmak adına yoğun bir gayret gösterdiğimizi sizlerle paylaşmak isterim. Bu doğrultuda üniversitelerimizin kalite süreçlerini çok yakından takip ediyoruz ve üniversitelerimizi bu gayretleri sebebiyle destekliyoruz.