  • USD: 30,12 - 30,18
  • EURO: 32,78 - 32,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Yumaklı görüntülerini paylaştı: Türkiye'de ilk defa Albino Çakal'ı görüldü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 'Doğada nadir görülen bir olaya tanıklık ediyoruz' diyerek Türkiye'de ilk defa görülen Albino Çakal'ın görüntülerini paylaştı. Bakan Yumaklı söz konusu görüntüleri ise bir doğaseverin çekip kendilerine ulaştırdığını kaydetti.

Ekleme: 21.01.2024 - 17:11 Güncelleme: 21.01.2024 - 17:20 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yumaklı görüntülerini paylaştı: Türkiye'de ilk defa Albino Çakal'ı görüldü
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de ilk defa görülen Albino Çakal'ın görüntülerini paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün doğada nadir görülen bir olaya tanıklık ediyoruz... Ülkemizde ilk kez ‘Albino çakal' kayıt altına alındı. Ömrün uzun, yeşil vatan her daim yuvan olsun. Bu özel ve nadir güzelliği fark edip kayıt altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün ekiplerimize ulaştıran doğasever çiftçimiz Ramazan Gül'e teşekkür ediyorum. Yaban hayatı zenginliğimizin ve bu nadir güzelliklerimizin hep birlikte farkında olacak ve koruyacağız” ifadelerini kullandı.
CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş'ten CHP'ye salvolar
Yerel seçime doğru: MHP 55 adayını daha açıkladı
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ndeki villa vurgununda yeni gelişme! 22 kişi adliyeye sevk edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kalem anısı duygulandırdı...
İBB müdürünün “silahım çarptı” savunmasını savcılık çökertti! Mütalaa verildi, 4 buçuk yıl hapsi istendi
MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
AK Parti 30 Ocak'ta açıklayacak! Seçim beyannamesine damga vuran 4 proje
CHP’li başkandan işçiye ayrımcılık! 65 çalışana yüzde yüz, 490 çalışana yüzde 40
Gara hainlere dar edildi: 9 PKK'lı terörist etkisiz
Türkiye adını uzaya yazdırdı! Uzay İstasyonu'ndan ilk mesaj...
İstanbullunun gözü burada: Başkan Erdoğan İstanbul’un 37 ilçe başkan adaylarını açıklıyor
Başkan Erdoğan: Son 5 yılda İstanbul yeniden eski günlerini hatırlatan ihmallere maruz kaldı
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: ‘’Fatih’in emanetini yeniden şaha kaldıracağız'
Türk bayrağı artık uzayda! Alper Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracı ISS'e kenetlendi
İsrail Şam'da İran karargahını vurdu! Çok sayıda ölü var
Bakan Tunç'tan sekizinci yargı paketi açıklaması
Katil İsrail’den işkencede yeni yöntem! BM raporu 55 günlük kabusu duyurdu: Sivillere bebek bezi giydirip…
İstanbul'a dev hizmet! Gayrettepe–Kağıthane metro hattında geri sayım başladı
Mavi Vatanda yeni dönem: Yeni torpido ve füze sistemleri geliyor
İşte CHP belediyeciliği! Mağduru oynamak isterken bir skandala imza attı: Enkaz devraldık
21 Ocak 2024 Meteoroloji hava durumu tahminleri yayınlandı

21 Ocak 2024 Meteoroloji hava durumu tahminleri yayınlandı

Evimizdeki büyük tehlike! Kimse bilmiyordu: Öyle bir zararı ortaya çıktı ki duyan şaştı kaldı

Evimizdeki büyük tehlike! Kimse bilmiyordu: Öyle bir zararı ortaya çıktı ki duyan şaştı kaldı

Bakan Yumaklı görüntülerini paylaştı: Türkiye'de ilk defa Albino Çakal'ı görüldü

Bakan Yumaklı görüntülerini paylaştı: Türkiye'de ilk defa Albino Çakal'ı görüldü

İki derslikli okulda tek öğrenci: Hasret'in karne sevinci

İki derslikli okulda tek öğrenci: Hasret'in karne sevinci

Togg'da siparişler bugün başlıyor: Çekiliş yok!

Togg'da siparişler bugün başlıyor: Çekiliş yok!

38 yıldır nüfusta kadın gözüküyor: Yıllarca erkek olduğumu ispatlamaya çalıştım…

38 yıldır nüfusta kadın gözüküyor: Yıllarca erkek olduğumu ispatlamaya çalıştım…