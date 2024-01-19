Nazlı Elmas’ı Uzi ile vurmuştu! Şoke eden detaylar: Seri modda kalmış!

Kan donduran olay önceki akşam saatlerinde İstanbul Bayrampaşa'da meydana geldi.24 yaşındaki Nazlı Elmas, önceki akşam saatlerinde erkek arkadaşı Eniz Kurtuluş'un kirada oturduğu evine gitti. Saat 23.00 sıralarında evden bir anda silah sesleri yükseldi.Eniz Kurtuluş, Uzi silahla Nazlı Elmas'a 4 el ateş etti! Karnından ve bacağından yaralanan Nazlı Elmas, bilinci kapalı bir şekilde hastaneye sevk edildi. Evde yapılan aramada ise Uzi silah ve mermi kovanları ele geçirildi.Olaydan sonra aynı mahalledeki bir sokak üzerinde yakalayarak gözaltına alınan Eniz Kurtuluş, ilk ifadesinde evde aralarında çıkan tartışma sırasında Nazlı Elmas'ı vurduğunu söyledi.Emniyet'te suç kayıtları olan Eniz Kurtuluş, ifadesinde 'Nazlı benim kız arkadaşım. Kirada yaşadığım evime geldi. Bizden başka kimse yoktu. Silahla uğraşırken seri modda takılı kaldı ve ateş aldı. Nazlı'nın vurulduğunu gördüm. 112'yi aradım. Olay yanlışlıkla oldu' dedi.Eniz Kurtuluş, emniyetteki sorgusunun ardından 'kasten öldürmeye teşebbüs','6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlarından adliyeye sevk edildi.Nazlı Elmas'ın ise hastanede tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Adliyeye sevk edilen sevgili tutuklanarak cezaevine gönderildi.Uzi ve mermi kovanları incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarı'na götürüldü. Eniz Kurtuluş'un silahı nereden bulduğu ve ne amaçla aldığı araştırılıyor.