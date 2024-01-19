  • USD: 30,12 - 30,18
  • EURO: 32,78 - 32,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

AK Parti Genel Başkanı Çiğdem Karaaslan'dan yıl dönümü mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 20 Ocak 1989 tarihinde yaşanan elim trafik kazasının yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Ekleme: 19.01.2024 - 16:35 Güncelleme: 19.01.2024 - 16:58 / Editör: Ozge Selin
Karaaslan mesajında şu ifadelere yer verdi,

“20 Ocak 1989'da deplasmana giden Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün geçirdiği elim trafik kazasının yıl dönümünde, yitirdiğimiz Teknik Direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan'ı rahmetle anıyoruz. Yalnızca Samsun'umuzu değil, futbol camiasını ve tüm Türkiye'yi büyük bir üzüntüye sevk eden bu acıyı, üzerinden geçen 35 yıla rağmen bir kez daha yaşıyoruz.

Kuruluşundan bu yana sayısız başarı kazanarak taraftarlarına ve şehrimize büyük sevinç yaşatan Samsunspor'umuz, yöneticilerin, teknik ekibin, sporcuların inanç ve gayretleriyle başarılarına yenilerini katmak üzere mücadelesine kararlılıkla devam etmektedir. Büyük Samsunspor taraftarının güçlü desteğiyle Süper Lig'de mücadelesini sürdüren takımımıza başarılar diliyoruz.

Geçmişten bugüne Türk futboluna önemli isimler kazandıran Samsunspor'umuzun kırmızı beyaz renklerine siyahı kattığı o elim kazanın yıl dönümünde, ebediyete irtihal eden sporcularımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve Samsunspor camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
Türk donanmasında gurur günü! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
CHP'nin 'şeffaf' ittifak ortağı DEM'den devlete 'katliamcı' iftirası! PKK kanalında doğu illerimizi 'kürdistan' ilan ettiler
Yaşar Güler: Deniz Kuvvetlerimizin harekat kabiliyeti artacak
AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok: Hep beraber çalışacağız!
İsrail ordusundan kan donduran itiraf: Öldürdükleri Gazzelileri mezardan çıkarıyorlar!
Korkunç mesajlar ortaya çıktı! Aleviler, Ekrem İmamoğlu'nun üzerini çizdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim tilaveti
Murat Kurum başıboş sokak köpeği sorununa değindi: Sokaklardan korkuyu gidereceğiz
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Türkiye ve KKTC arasında dev anlaşma! İmzalar atıldı: Tam 150 milyon TL'lik kredi desteği...
Göklere ay yıldız imzası! Bakan Uraloğlu tarih verdi: 10 ülke arasına gireceğiz
Başörtülü kadına saldıran CHP'li Hasan Akkuş sosyal medya hesaplarını kapattı
Alper Gezeravcı'dan sonra bir sevindiren haber daha: Selçuk Bayraktar'tan 'Fergani' müjdesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın tepkisi sosyal medyayı salladı: Vuhhh gitti adam
Dünyanın gözü önünde soykırım! Gazze'deki hastalar aylardır ilaçlarını alamıyor
Mal varlıkları hazineye geçecek! AYM üç partinin kapatılmasına karar verdi!
Donanma TCG Derya ile güç kazanacak! Bugün teslim ediliyor: İşte dikkat çeken özellikleri
Gazze'de öldürülenlerin sayısı 24 bin 762'ye yükseldi
Rusya ve ABD'den Türkiye'ye tebrik mesajı: Uzaya hoş geldiniz!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Sürücüler dikkat: İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte alternatif yollar

Sürücüler dikkat: İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte alternatif yollar

Bunu sakın atlamayın: 20 gün içinde bildirmeyenlerin cebi yanacak! Cezası 9 bin TL

Bunu sakın atlamayın: 20 gün içinde bildirmeyenlerin cebi yanacak! Cezası 9 bin TL

İki derslikli okulda tek öğrenci: Hasret'in karne sevinci

İki derslikli okulda tek öğrenci: Hasret'in karne sevinci

Togg için beklenen an geldi... Yeni dönem başlıyor!

Togg için beklenen an geldi... Yeni dönem başlıyor!

Depremde binlerce kişinin öldüğü Ebrar Sitesi'nin müteahhitinden şaşkına çeviren savunma

Depremde binlerce kişinin öldüğü Ebrar Sitesi'nin müteahhitinden şaşkına çeviren savunma