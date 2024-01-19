AK Parti Genel Başkanı Çiğdem Karaaslan'dan yıl dönümü mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 20 Ocak 1989 tarihinde yaşanan elim trafik kazasının yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Karaaslan mesajında şu ifadelere yer verdi,



“20 Ocak 1989'da deplasmana giden Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün geçirdiği elim trafik kazasının yıl dönümünde, yitirdiğimiz Teknik Direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan'ı rahmetle anıyoruz. Yalnızca Samsun'umuzu değil, futbol camiasını ve tüm Türkiye'yi büyük bir üzüntüye sevk eden bu acıyı, üzerinden geçen 35 yıla rağmen bir kez daha yaşıyoruz.



Kuruluşundan bu yana sayısız başarı kazanarak taraftarlarına ve şehrimize büyük sevinç yaşatan Samsunspor'umuz, yöneticilerin, teknik ekibin, sporcuların inanç ve gayretleriyle başarılarına yenilerini katmak üzere mücadelesine kararlılıkla devam etmektedir. Büyük Samsunspor taraftarının güçlü desteğiyle Süper Lig'de mücadelesini sürdüren takımımıza başarılar diliyoruz.



Geçmişten bugüne Türk futboluna önemli isimler kazandıran Samsunspor'umuzun kırmızı beyaz renklerine siyahı kattığı o elim kazanın yıl dönümünde, ebediyete irtihal eden sporcularımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve Samsunspor camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.”