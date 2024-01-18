İstanbul'da bir ev küle döndü... Can kaybı yok

Ataşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkarken, itfaiyenin yoğun çabaları faciayı önledi.

İstanbul'da gece 00.30 sularında, Ataşehir Esatpaşa Salih Omurtak Caddesi üzerindeki bir gecekonduda yangın çıktı.Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, alevler sürede büyüyerek bütün gecekonduya yayıldı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.Olayla ilgili konuşan Mehmet Demirörs, "Burası dayımın evi, evlerimiz bitişik. Anladığım kadarıyla elektrikten dolayı çıkmış yangın. Can kaybı yok." dedi.