Hakan Fidan: Tüm müttefiklerimiz terörle mücadelemize destek vermeli

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında Meclis Genel Kurulu'nda terörle mücadeleye ilişkin bilgilendirme oturumu düzenleniyor.Milli Savunma Bakanı Güler'in ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulu'nda terörle mücadeleye ilişkin bilgilendirme oturumunda konuştu.Komşularımız terörle mücadelemize destek vermeli. Nokta operasyonlarla yöneticileri elimine ediyoruz. PKK Türkiye'de zemin kaybetmiştir.Bölücü örgüt Irak içinde nüfuzunu artırma gayreti içinde. Süleymaniye'ye yönelik yaptırımlarımıza rağmen KYB, PKK'ya müzahir tutumunu değiştirmezse daha ileri tedbirler almakta tereddüt etmeyeceğiz.Irak makamlarıyla istişare sürecimiz devam ediyor, Irak yönetiminin PKK'ya yönelik evrilmekte olan anlayışını tahkim etmek üzere çalışmalarımız titizlikle sürdürülmektedir.ABD, DEAŞ ile mücadele bahanesiyle örgüte destek veriyor.TBMM Başkanı Numan Kurtuluş'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:Vekalet savaşı adını verdikleri bu süslü terim acımasız emperyalist saldırıdır. Teröre karşı amasız fakatsız karşı durmak boynumuzun borcudur. Son terörist kalmayıncaya kadar değil terörün bu topraklardan atılana kadar teröre karşı kararlı mücadelemiz devam edecek. Teröre kimlerin destek verdiğini gayet iyi biliyoruz. Amaçları ülkeleri istikrarsızlaşmak, yeni devletler ortaya çıkarmak ve halkları birbirine karşı düşmanlaştırmaktır.Tüm ülkeleri Türkiye'nin bu haklı mücadelesine destek olmaya çağırıyoruz.Teröristlerin esas amaçlarından biri de birliğimizi bozma. Gücümüzü özgürlükçü siyasetimize de borçlu olduğumuzu biliyoruz. Toplumsal huzurumuzu kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz.Terörün hayatımızın akışını bozmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye sorunlarını çözmeye muktedir devlettir. Terör belasını da yok edip tarihin çöplüğüne atacaktır. Terör belasını tüm unsurlarıyla yok edeceğiz.Teröre imkan vermemek, propaganda gücünü de elinden almakla mümkündür. Kararlı mücadelemizin meşru siyaset zeminde sürdürülebileceğinin altını çizmek isterim.Siyasetin imkanlarını çoğaltacağız ama siyasetin imkanlarının suiistimal edilmesine de müsaade etmeyeceğiz.