CHP Genel Başkanı Özgür Özel Terörle Mücadele Oturumu'nda uyukladı

Meclis 20 günlük aranın ardından terör gündemiyle bir araya geldi. Milletvekillerinin katılımıyla gerçekleşen oturum, ülkedeki terörle mücadele stratejilerini ve alınan önlemleri değerlendirmek amacıyla toplandı. Oturumda dikkat çeken bir olay yaşandı. Şehitlerimize yapılan hain saldırı için toplanılan oturumda Özgür Özel’in uyuya kalması dikkatleri üzerine çekti.Oturumu ciddiye almayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, saldırının detaylarının konuşulduğu anlarda gözlerini kapatıp, uyuklamaya başlaması sosyal medyada tepkilere neden oldu.Oturumda konuşan diğer milletvekillerinin dikkatini çeken bu durum, gündeme damgasını vurdu.