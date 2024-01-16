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Bilerek çocuğunu düşürüp tuvalete attığını itiraf etmişti... İfadesi ortaya çıktı

İstanbul Avcılar’da bir araç içerisinde çekilen videoda hamile kadının bilerek çocuğu düşürdüğünü itiraf etmişti. Görüntüler üzerine çalışma başlatan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yabancı uyruklu kadın M.K.‘yı gözaltına aldı. Kadın hürriyetine el konularak fuhşa zorlandığını öne sürerek çocuğu istemediği için düşük yaptığını belirttiği öğrenildi. konuyla ilgili çalışmalar devam ederken kadın sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ekleme: 16.01.2024 - 16:33 Güncelleme: 16.01.2024 - 16:33 / Editör: Ozge Selin
Bilerek çocuğunu düşürüp tuvalete attığını itiraf etmişti... İfadesi ortaya çıktı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Avcılar ilçesinde meydana gelen çocuk düşürme olayı ile ilgili olarak başlatılan çalışmalarda hamileyken çocuk düşürdüğünü öne süren yabancı uyruklu kadın yakalandı. M.K. İsimli kadının araçta çekilen bir videoda çocuğu düşürüp tuvalete attığını itiraf etmişti. Gözaltına alınan M.K.'nın olayın 18 Ekim 2023 günü bir otelde yaşandığını ve düşük yaptığını söyledi.

ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR

Ayrıca kadının verdiği ifadede kendisinin hürriyetine el konulduğunu bu yüzden fuhşa zorlandığını ve hamileliği istemediği için düşük yaptığını söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen kadın çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ile serbest bırakıldı. Polisin kadının iddialarıyla ilgili çalışanları ise çok yönlü olarak sürüyor.

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