Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada? Pasaportla gidilecek ülke sayısı 118 oldu

Henley Pasaport Endeksi'nin 2024 sonuçlarına göre, dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu. Japonya ve Singapur ile dört ülke daha ilk sıralarda yer aldı. Ancak dikkat çeken bir diğer nokta ise verilere göre Türkiye'nin gücü de yükseldi. Pasaport sahiplerinin vizesiz gidebildikleri ülke sayılarına göre sıralanan Henley Pasaport Endeksi'ne göre geçen yıl 111 olan Türkiye’nin vizesiz girebildiği ülke sayısı bu yıl 118’e ulaştı. Böylelikle Türkiye'nin sıralaması belli oldu.

Henley Pasaport Endeksi dünyanın en güçlü pasaportlarını açıkladı. Türkiye'nin gücü de yükseldi. Geçen yıl 111 olan Türkiye'nin vizesiz girebildiği ülke sayısı bu yıl 118'e ulaştı. Peki, Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya önceki yıllarda birinci olan Singapur ile ilk sırayı paylaşıyor. Geçen yıl üçüncü sıraya gerileyen Japonya da yeniden ilk sıraya yükseldi.Henley Pasaport Endeksi ülkelerin pasaportlarını, vizesiz seyahat olanaklarına göre sıralıyor. Her ülke için bilgiler düzenli olarak güncelleniyor.Ekim ayındaki sıralamada Almanya, İtalya ve İspanya ikinci, Fransa ise üçüncü sırada yer alıyordu.Henley'in yeni 2024 sıralamasında ilk 10'da ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri yer alıyor.Finlandiya ve İsveç, ekim ayındaki listede üçüncü sırada yer alırken Güney Kore ikinci sırada yer alıyor.Üçüncü sırada Avusturya, Danimarka, İrlanda ve Hollanda; dördüncü sırada ise Belçika, Lüksemburg, Norveç, Portekiz ve İngiltere yer alıyor. Yunanistan, Malta ve İsviçre ise beşinci sırada yer aldı.Üçüncü sırada Avusturya, Danimarka, İrlanda ve Hollanda; dördüncü sırada ise Belçika, Lüksemburg, Norveç, Portekiz ve İngiltere yer alıyor. Yunanistan, Malta ve İsviçre ise beşinci sırada yer aldı.İlk 20'ye girenler arasında Güney Kıbrıs (GKRY), Lichtenstein (12.) Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya (13.), Monako (14.) ve Andorra (19.) var.Listenin devamında 32. sırada yer alan Ukrayna 'yı 37. sırada Sırbistan, 45. sırada Kuzey Makedonya, 46. sırada Karadağ ve 48. sırada Arnavutluk'un da aralarında bulunduğu bir dizi Balkan ülkesi takip ediyor.Listenin devamında 32. sırada yer alan Ukrayna 'yı 37. sırada Sırbistan, 45. sırada Kuzey Makedonya, 46. sırada Karadağ ve 48. sırada Arnavutluk'un da aralarında bulunduğu bir dizi Balkan ülkesi takip ediyor.Türk pasaportuyla girilebilen ülkeler 118'e yükseldi: Türk pasaportunun gücü de yükseldi. Türk pasaportuyla girilebilen ülke sayısı 2023 yılında 116 ülkeyken, 2024'te Türk pasaportuyla vizesiz girilebilen ülkelerin toplamı 118'e yükseldi.Henley & Partners Türkiye Yönetici ortağı Burak Demirel, “Hem vize serbestliği hem de yatırım göçü; ülkelerin ekonomik ilerlemeleri için önemli bir kaldıraç. Pasaportların oluşturduğu güç alanı da bu kaldıracın ana noktası. Yatırım göçü, ister yatırımcı ister ulus devlet ve o devletin vatandaşları olsun; tüm paydaşlar için gerçek bir kazan-kazan, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir çözümdür' dedi.