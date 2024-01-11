Aksaray'da 40 yıllık evli çiftin kavgası kanlı bitti: Vazoyla birbirlerini dövdüler

Aksaray'da gerçekleşen olay görenleri korkuttu.Olay, sabah saatlerinde Mevlüt Ç. ve Yeter Ç.'nin henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple tartışmasıyla başladı.Tartışmanın büyümesi üzerine Mevlüt Ç., eline geçirdiği vazoyla eşinin başına vurdu. Yeter Ç. de bir kısmı kırılan vazoyu alıp, eşinin başına vurarak yaraladı.Gürültüyü duyan komşular polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.Kanlar içinde kalan çift, ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.Mevlüt Ç., gazetecilerin, 'Neden yaptınız, pişman mısınız?' sorusuna, “Vazo ile birbirimize vurduk. Pişman olacak bir şey yok. 40 yıllık eşim ve bu ilk kavgamız. İlk kavgada böyle oldu.” dedi.Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.