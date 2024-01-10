Ümit Özdağ yine patladı! İşte 'Muhalif Gençlik' isimli hesapla Zafer Partisi'nin ilişkisi...

Irkçı söylemleri ile gençleri manipüle eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın bir yalanı daha patladı. Sık sık yabancı düşmanlığı yapan Özdağ sosyal medyada benzer paylaşımlar yapan Muhalif Gençlik isimli sosyal medya hesabı ile bir bağının olmadığını iddia etti. Ancak Zafer Partili isimlerin ve söz konusu hesabın etkileşimleri ve paylaşımları Özdağ'ın yalan söylediğini ortaya koydu. İşte detaylar...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ toplumun sinir uçlarına dokunan skandallar ve sosyal medya hesaplarıyla anılmaya devam ediyor.İşgalci İsrail'e verdiği destek sebebiyle boykot edilen Starbucks'a giderek provokatif mesajlar veren Özdağ ırkçı saldırılarda bulunan şahıslara da sahip çıkıyor.Geçtiğimiz hafta 308 STK'nin katılımıyla düzenlenen 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşü için Galata Köprüsü'nde on binlerce kişi bir araya geldi.Filistin'e destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir adlı vatandaş, 'Siz Arap sevicisiniz' diyen bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı.Ege Akersoy savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ege Akersoy'un savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Provokatör, 250 bin kişinin Türkiye ve Filistin bayraklarıyla düzenlediği yürüyüşten dönen Aydemir'i yumruklamasını milliyetçilik adı altında savundu.Aydemir'i yumruklayan saldırgana Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sahip çıktı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdağ, 'Ayrıca anayasal rejimi yıkarak demokrasiden kalan son kırıntıları da tasfiye etmek isteyen, şeriat rejimini kurmak isteyen gruplar her geçen gün biraz daha saldırganlaşıyor.' diyerek alçak saldırıyı milliyetçilik kılıfı altında masumlaştırmaya çalıştı.Bu saldırı öncesinde Süper Kupa finalinin ertelenmesini bahane ederek sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan bir hesap dikkat çekiyordu.Nefret söylemi ile kutuplaştırma ve İslam düşmanlığı yaparak vatandaşları tahrik eden Muhalif Gençlik isimli hesap Arapları hedef gösterek rezil bir paylaşım yapmıştı.Hesabın yöneticisi Ali Kağan Yıldırım başlatılan soruşturma sonrası tutuklandı.Ancak söz konusu hesabı şimdi yine Zafer Partisi'ne yakın Abdurrahman Gülseren isimli şahıs yönetiyor.Hesap son olarak Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya gerçekleştirilen bıçaklı saldırı sonrası gündeme geldi. Saldırıdan 1 hafta önce 'Muhalif Gençlik' isimli hesaptan yapılan provokatif bir paylaşım dikkat çekti.Söz konusu paylaşımda 23 Şubat 1979'da Fatih Camisi avlusunda saldırı sonucu öldürülen Metin Yüksel'in cenazesinin görseli paylaşılarak 'En delikanlınızı Fatih Camiinin avlusunda vurduk. Yeşil komünistler akıllı olsun!' şeklinde tehdit dolu ifadeler kullanıldı.Özdağ ise söz konusu hesabın kendisine ve Zafer Partisi'ne yakın olmadığını öne sürerek provokasyon yapıldığını savundu.Özdağ'ın iddiasının aksine söz konusu hesap ile Zafer Partisi'nin yakın ilişkisi görünüyor. Zafer Partili yöneticilerin hesapla sık sık etkileşimde bulunduğu ve tutuklanan hesap yöneticisi için eylem yaptığı ortaya çıktı.O paylaşımlardan öne çıkanlar şu şekilde: