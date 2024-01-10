Teknolojide Türkiye devrimi! Bakan Kacır bir sonraki dev hedefi açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara'da medya temsilcileri ile bir araya geldi. Kacır, Türkiye'nin milli uzay programı, insanlı uzay misyonu, Ay'a ulaşma projesi ve teknolojik devrimle imza atacak yol haritasıyla ilgili heyecan verici bilgiler paylaştı. Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonuna dikkati çeken Bakan Kacır, bu görevin Türk gençlerine ilham kaynağı olacağını dile getirdi.Kacır, 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece yarısından sonra saat 01.11'de başlayacak uzay yolculuğunda Türk astronot Alper Gezeravcı'nın kullanacağı 'arma'nın özelliklerini de paylaştı.Uzay görevlerinin bir ritüeli armalar her görev için özel tasarlanıyor ve armanın içindeki her bir detay, özel anlam ifade ediyor. Türk astronot Gezeravcı'nın anlatımıyla armanın özellikleri şöyle:'Bizler, bayrağında ay ve yıldızı taşıyan bir milletiz. Bayrağımızda olan sembollerin uzaya olan merakı ve tutkuya vesile olduğu şüphesiz. Sırf bu yüzden armanın en dikkat çeken yerinde yuvarlak formda bayrağımız yer almakta. Hemen üzerinde ise Cumhuriyetimizin 100. yılını simgeleyen 100 sayısını görmektesiniz. Etrafında ise 16 yıldız yer almakta.Bunlar 16 Türk devletini simgeleyen yıldızlar. Yıldızların hemen altındaki dünya haritasında evrensel olarak kabul gören turkuaz rengiyle ülkemizi görüyorsunuz. Son olarak çok önemli anlamları olan 8 köşeli Selçuklu yıldızı var. Yer ve gök arasındaki bağlantı geçişi simgeleyen, ayrıca İslâm'ın temel 8 prensibini temsil eden bu 8 köşeli yıldız ile armamız bütünlüğünü sağlıyor.' Arma'daki 8 köşeli yıldızın İslami manası da var. İslâmiyet'in 8 esasa dayandığı, bunlara da 'Sekiz Cennet kapısı' deniliyor.Bakan Kacır, insanlı uzay misyonu sonrasında ilk hedefin 'ay görevi' olacağını vurguladı ve şöyle devam etti: 'Ay'a (380 bin km) bir araç göndermeyi hedefliyoruz. Bu aracı milli imkânlarla tasarladık ve üretim aşamasına geldik. Bu misyonu 10 yıl içinde iki kez gerçekleştirmek istiyoruz. Bu, insanlı bir uzay misyonu değil. Bu misyonun birincisi teknik tabiriyle aya sert iniş.'Muhalefetin, milli projelere sahip çıkmamasını, hatta hafife almasını usturuplu bir dille eleştiren Kacır, Ay'a sert iniş misyonunun da bazı kesimlerce 'alaya alındığını' belirterek tepkisini dile şöyle dile getirdi: 'Türk'ün uzaydaki macerasını filmlerinde alaya alarak konu edenleri biliyoruz.Bunu kişisel bir eleştiri olarak da söylemiyorum, durum tespiti yapıyorum. Bazıları, Türk çocuklarının astronot olma hayaliyle dalga geçerek güldürmeyi tercih ediyordu. Ama o dalga konusu işler bir bir gerçekleşiyor!''Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı' ile cari açığa yılda 7.6 milyar dolarlık azaltıcı etki sağladıklarını kaydeden Kacır, Togg'un da geçen seneyi elektrikli araç pazarında satış lideri olarak kapattığını dile getirdi.'Bu yıl, geçen yılın 3 mislinden fazla Togg üretilmesi hedefleniyor' müjdesini veren Kacır, '2023'te 19 bin 589 adet SUV modeli satan Togg'u desteklemeye devam edeceğiz.Küresel markaların da yatırımlarını teşvik edeceğiz. Çin'deki büyük üreticilerle görüştük. BYD, Cherry... Teşviklerimizi anlattık. Türkiye'ye gelmelerini bekliyoruz.'Muhalefetten pek çok kişinin, '2023 geldi. Ne oldu? Ay'a gidemediniz' dediğini, alay konusu yaptığını kaydeden Kacır, şu çağrıda bulundu: 'Siyasette yarışabiliriz. Ama bu projeler Türkiye'nin milli projeleri. Biz bu projelerde çalışan bilim insanlarının, mühendislerin, teknisyenlerin hiçbirinin siyasi görüşünü ne biliriz, ne de merak ederiz. Bizim için aslolan Türkiye'ye çağ atlayacak milli projeleri hayata geçirmektir. Bu projeleri dalga konusu yapmak kimseye bir şey kazandırmaz. Benim benim tavsiyem bu projelere sahip çıkmaları. Herkes bu işleri bilmeyebilir. Çok ilgi duymayabilir. En azından saygı göstermeleri gerekir.'Askeri İHA üretiminde Türkiye'nin dünya birincisi olduğunu, söyleyen Kacır, 'Güneş paneli, çimento, ticari araç ve beyaz eşya üretiminde ise Avrupa birincisiyiz' dedi. Savunma sanayi alanında, 21 yıldaki dönüşümü de anlatan Kacır, Ar-Ge ve tasarım merkezleri sayısının 1.600'ü geçtiğine, çalışan sayısının ise 272 bini aştığına dikkat çekti. Kacır, savunma ve havacılık sektörü cirosunun son yıllardaki atılımla 1 milyar dolardan 12.2 milyar dolara çıktığını da belirtti.BAYKAR'a yatırımlar konusunda ayrıcalık gösterildiğine dair CHP'nin iddialarına sert tepki gösteren Kacır, şunları söyledi: 'Bazıları bu başarıyı sindiremiyor. Ana muhalefetin genel başkan yardımcısı açıklama yapmış. Nedense karalamalar hep savunma sanayiine ve milli projelere dönük. Geçen yıl 15 binden fazla yatırıma teşvik belgesi düzenlemişiz.Ayrım yapmamız söz konusu değil. Teşviklerden en az istifade eden Baykar olmuş. Proje bazlı nakdi destekten yararlanmak istemediler. Sigorta prim desteğine de başvurmamışlar. Yatırım yeri tahsisi sunmuşuz ama kendi öz kaynakları ile satın almayı tercih etmişler. Faiz, enerji desteği gibi nakdi desteklere de başvurmamışlar.'Çip teknolojilerindeki gelişmelere de değinen Kacır, 'SİHA'larımızda kullanılan akıllı mühimmatların foto dedektör çiplerini, radar çiplerini yerli olarak üretiyoruz. Bunları dünyadan temin etmemiz mümkün değil.TÜBİTAK'ın uluslararası işbirliğiyle 65 nanometre seviyesinde çip Türkiye'de yerli olarak geliştirilecek. Böylece beyaz eşya ve otomotivde çip ihtiyacını karşılamaya dönük ilk adımı atacağız. Bu amaçla büyük ölçekli bir küresel yatırımı Türkiye'ye kazandırma hedefimiz var' dedi.