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Gemide kazan patladı! Türk mühendis feci şekilde can verdi

Yunanistan'dan İtalya'ya seyir halindeki Malta bayraklı MT TORC isimli gemide kazan patladı. Feci olayda geminin ikinci mühendisi Mehmet Altaş yaşamını yitirdi. Kahreden olayda cenazenin Türkiye'ye getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı devreye girdi

Ekleme: 10.01.2024 - 14:28 Güncelleme: 10.01.2024 - 14:35 / Editör: Ozge Selin
Gemide kazan patladı! Türk mühendis feci şekilde can verdiYunanistan'dan İtalya'ya seyir halindeki Malta bayraklı MT TORC isimli geminin ikinci mühendisi Mehmet Altaş (30), kazan patlamasında hayatını kaybetti. Altaş'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı devreye girdi.

Yunanistan'ın Agio Theodoroi Limanı'ndan İtalya'nın Genova Limanına seyir halindeki MT TORC adlı gemide, 8 Ocak, saat 15.45 sıralarında kazan patladı.

ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ
 Kimyasal taşıyan gemide görevli 2'nci Mühendis Mehmet Altaş, patlama sonrası hayatını kaybetti. 2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olan Mehmet Altaş'ın ölüm haberi, Antalya'da yaşayan ailesine verildi.

Gemide kazan patladı! Türk mühendis feci şekilde can verdi

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Mehmet Altaş'ın hayatını kaybettiği olayla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, '8 Ocak 2024 tarihinde AAKK Merkezimize, Yunanistan-İtalya seferi yapan Malta bayraklı MT TORC isimli kimyasal tanker gemisinde Mesina Boğazı'na yakın bir mevkide, saat 15.45'te kazan patlaması yaşandığına ve yaralı personel tahliye talebine dair bildirim yapılmıştır. AAKK Merkezimizce ivedilikle Roma MRCC ile görüşülerek helikopter görevlendirilmesi sağlanmış, fakat gemi ile yapılan müteakip görüşmede eski mesai arkadaşımız, 2. Mühendis Mehmet Altaş'ın hayatını kaybettiği bilgisi alınmıştır. Denizcimiz Mehmet Altaş'ın cenazesinin ülkemize getirilmesi için Dışişleri Bakanlığımız koordinesinde geminin Napoli Limanına yönlendirildiği bildirilmiştir. Denizcimize Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz' denildi.

Gemide kazan patladı! Türk mühendis feci şekilde can verdi

İTALYA SORUŞTURMA BAŞLATTI
Denizci Mehmet Altaş'ın hayatını kaybettiği olayla ilgili geminin bağlı olduğu Beşiktaş Shipping şirketinin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

'İşletmemiz altında bulundan MT TORC gemisinde 08.01.2024 tarihinde Yunanistan'ın Agio Theodoroi limanından İtalya'nın Genova limanına seyir yapmakta iken kazan patlaması yaşanmıştır. Bu patlama esnasında 2. Mühendisimiz Mehmet Altaş ağır şekilde yaralanmıştır. Kazadan hemen sonra İtalyan Liman Otoriteleri ve Sahil Güvenliği ile Ankara MRCC ve TC Dışişleri Bakanlığı ile iletişime geçilip personelimizin tedavi amaçlı acil tahliyesi talep edilmiş, ancak kısa süre sonra maalesef personelimiz hayatını kaybetmiştir. Şirketimiz sürecin yönetilmesi için Malta bayrak devleti otoritesi, TC Milano Başkonsolosluğu ve TC Roma Büyükelçiliği ile iletişim halindedir. Gemimiz 11 Ocak 2024 tarihi sabah saatlerinde Genova limanına varacaktır. Şirketimiz İtalyan yetkililerin yapacağı soruşturmadan sonra uluslararası uzman kuruluşlara kaza olay analizi yaptırmayı planlamıştır ve neticelerini paylaşacaktır.'

Gemide kazan patladı! Türk mühendis feci şekilde can verdi

MT TORC adlı geminin 2010 yılında inşa edildiği, Malta bayrağı altında seyreden tanker olduğu, toplam uzunluğunun 135,59 metre, genişliğinin 20,6 metre olduğu öğrenildi.


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