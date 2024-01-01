AK Parti sahaya iniyor! Yerel seçim startı o illerde verilecek

Yerel seçimlerde zafere ulaşmak için müziklerden sloganlara, projelerden propagandalarına kadar dev hazırlık yapıldı. AK Parti yeni yıl ile birlikte seçim çalışmalarında vites yükseltecek.15 Ocak'ta adayların birçoğu açıklanacak. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı 2 Ocak'ta tanıtım organizasyonu hakkında toplantı düzenleyecek.Yeni yılla birlikte tüm teşkilat tam kadro sahada olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 30'ü büyükşehir olmak üzere 50 ilde miting düzenleyecek.Erdoğan İstanbul ve Ankara gibi bazı büyükşehirlerde birden fazla miting yapacak.Erdoğan miting turunun startını 20 Ocak'ta Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminden etkilenen illerde verecek.