PKK'ya bir darbe daha! Sözde sorumlulardan Ferit Yüksel etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB PKK'nın sözde sorumlularından Şerzan Mava kod adlı Ferit Yüksel'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde aralıksız mücadeleye devam eden Mehmetçiklerimiz, terör örgütü PKK'nın sözde Zagros sorumlularından Şerzan Mava kod adlı Ferit Yüksel'i etkisiz hâle getirdi.