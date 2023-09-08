Meteoroloji duyurdu! O illerde kuvvetli sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu ile İstanbul ve Kırklareli'nin Karadeniz kıyıları, İç Ege, Akdeniz'in Toroslar Mevkii ve Isparta çevreleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu ve Sinop çevreleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Eskişehir ve Kütahya ile Afyonkarahisar ve Uşak'ın kuzey, Manisa'nın doğu kesimlerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE 18°C, 29°CParçalı bulutluİSTANBUL 24°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, bugün kuzey kıyıları öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ 18°C, 27°CKıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAKARYA 21°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Uşak, Kütahya ve Manisa ile Afyonkarahisar'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.A.KARAHİSAR 15°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 19°C, 34°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 22°C, 32°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 19°C, 34°CParçalı ve az bulutlu, iç kesimleri akşam erken saatlerde kısa süreli yerel sağanak yağışlıÖğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 24°C, 35°CParçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 25°C, 32°CParçalı ve az bulutluHATAY 22°C, 33°CParçalı ve az bulutluMERSİN 27°C, 34°CParçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA 17°C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 17°C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 19°C, 29°CParçalı ve az bulutlu, batı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİVAS 10°C, 27°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, Bolu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 17°C, 23°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 12°C, 26°CParçalı bulutluSİNOP 22°C, 27°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 19°C, 26°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 14°C, 27°CParçalı bulutluSAMSUN 20°C, 26°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT 15°C, 28°CParçalı bulutluTRABZON 23°C, 27°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin bugün (Cuma) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 10°C, 28°CYerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 10°C, 28°CYerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 16°C, 33°CAz bulutluVAN 13°C, 29°CAz bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 19°C, 39°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 22°C, 36°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 24°C, 37°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 23°C, 38°CAz bulutlu ve açık