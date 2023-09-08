Bu nasıl baba! Misafirlikte oğlunun boğazını kesti!

Korkunç olay, gün gece Mersin Mut'ta yaşandı. Mustafa Topkaya oğlu Mehmet'i de yanına aldı. Bir yakınına misafirliğe gitti.Topkaya, bilinmeyen bir nedenden dolayı cinnet getirdi. Elindeki bıçakla oğluna saldırmaya başladı.Küçük Mehmet'in boğazını kesen baba, daha sonra aynı bıçakla intihara kalkıştı. Dehşete düşen yakınları ise 112'yi aradı.İhbar üzerine eve giden sağlık ekipleri talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği tespit etti. Cani baba ise olay yerindeki ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.Ameliyata alınan Mustafa Topkaya'nın hayati tehlikesinin sürdüğü açıkladı. Polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.