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Adana'da dernek üyesi FETÖ'cü yakalandı

FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 50 yaşındaki jeoloji mühendisi, saklandığı evde yakalandı.

Ekleme: 8.09.2023 - 11:40 Güncelleme: 8.09.2023 - 11:41 / Editör: Ozge Selin
Adana'da dernek üyesi FETÖ'cü yakalandı
Güvenlik güçleri, FETÖ terör örgütü üyelerine geçit vermiyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar her geçen gün artırılıyor.

Ekipler, örgüt mensubu olduğu belirlenen ve firari olan teröristlerin izini sürüyor.

Yapılan inceleme ve takip sonucu teröristler tek tek yakalanıyor.

Adana'da yeni bir operasyonun düğmesine basıldı.

Dernek üyesine operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan jeoloji mühendisi ve kapatılan Birleşik Sanayicileri İşadamları Derneği (BİRSİAD) üyesi Faik Selçuk Kızılkaya'yı yakalamak için operasyon düzenledi.

Gözaltına alındı

Sohbet toplantılarına katılıp, örgüt için hem finansal destekte bulunan hem de bağış toplayan Kızılkaya, Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde sakladığı evde yakalandı.
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