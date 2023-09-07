Ankara'da Türkiye-AB görüşmesi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Oliver Varhelyi ve heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecine yönelik önemli bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede, Türkiye-AB arasındaki işbirliği alanlarının geliştirilmesi ve genişletilmesi konuları ele alındı.